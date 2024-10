«Ο κόσμος μου δεν θα είναι ποτέ ο ίδιος» - Η ανάρτηση της συντρόφου του Τζορτζ Μπάλντοκ μετά τον θάνατό του

Με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, η σύντροφος του Τζορτζ Μπάλντοκ θέλησε να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της, μετά τον ξαφνικό θάνατό του.

Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση της Annabel Dignam μετά τον θάνατο του 31χρονουΤζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τετάρτης, στην πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα. «Ο Τζορτζ, ο έρωτας της ζωής μου, η αδελφή ψυχή μου», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή της στο Instagram, η μητέρα του παιδιού του διεθνούς ποδοσφαιριστή.

«Ο τέλειος μπαμπάς για το όμορφο αγόρι μας. Με συμπλήρωσες. Ήσουν ο κόσμος μου και ξέρω ότι ήμασταν ο δικός σου. Είσαι εδώ μαζί μου στο χαμόγελο του Brody, στα γέλια του και στην υπέροχη προσωπικότητα του. Ο κόσμος μου δεν θα είναι ποτέ ο ίδιος, αλλά θα βρω τρόπο για τον Brody. Το υπόσχομαι. Σ’ αγαπώ για πάντα G. Η Neen σου. Χ», ανέφερε στο μήνυμά της, το οποίο δημοσιοποίησε η Daily Mail.

