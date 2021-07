Εκτός Ολυμπιακών αγώνων τέθηκε η Νιγηριανή σπρίντερ Μπλέσινγκ Οκαγκμπάρε, λόγω ντόπινγκ, την ημέρα που θα αγωνιζόταν στους ημιτελικούς των 100 μέτρων.

Η 32χρονη σπρίντερ βρέθηκε θετική σε αυξητική ορμόνη, σε αιφνιδιαστικό έλεγχο ντόπινγκ που της έγινε στις 19 Ιουλίου. Έτσι, αυτομάτως, τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

The AIU has provisionally suspended Blessing Okagbare of Nigeria, with immediate effect after an out-of-competition sample collected from the sprinter tested positive for human Growth Hormone, a prohibited substance on the 2021 WADA Prohibited List.

