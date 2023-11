Νόβακ Τζόκοβιτς: Διέκοψε στις δηλώσεις του για να παρηγορήσει τον αντίπαλό του

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απολάμβανε έναν ακόμη θρίαμβο, αλλά λίγο πιο πέρα, ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ είχε κρύψει το πρόσωπό του στην πετσέτα του και έκλαιγε. Ο Σέρβος δεν έμεινε ασυγκίνητος.

Μετά την κατάκτηση του τροπαίου στο Masters του Παρισιού, χάρη στη νίκη με 6-4, 6-3 επί του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε τις πρώτες δηλώσεις του μέσα στο κορτ.

Όμως, είδε τον Βούλγαρο αντίπαλό του να κλαίει. Έτσι, σταμάτησε, τον πλησίασε και τον αγκάλιασε, για να τον παρηγορήσει.

«Έχω βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις πολλές φορές, να χάνω τελικούς», δήλωσε αμέσως μετά ο Νόβακ Τζόκοβιτς, συμπληρώνοντας πως είχε την τύχη να κερδίσει περισσότερους τελικούς από αυτούς που έχει χάσει.

«Ελπίζω πραγματικά να συνεχίσει να παίζει σε υψηλό επίπεδο», συμπλήρωσε αναφερόμενος στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ. «Έπαιξε το καλύτερο τένις της ζωής του αυτή την εβδομάδα και του εύχομαι τα καλύτερα. Ελπίζω να κερδίσει μεγάλα τουρνουά», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στον Βούλγαρο που απέκλεισε μεταξύ άλλων τον Ντανίλ Μεντβέντεφ για να φτάσει στον τελικό.

