Νόβακ Τζόκοβιτς: Τις τελευταίες ημέρες είμαι περισσότερο στην τουαλέτα παρά στο κορτ

Αφού δυσκολεύτηκε να προκριθεί στα προημιτελικά του Masters του Παρισιού, ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για τα στομαχικά προβλήματα που τον ταλαιπωρούν τις τελευταίες ημέρες.

Στο ματς κόντρα στον Τάλον Γκρίσπουρ την Πέμπτη, ο Νόβακ Τζόκοβιτς χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή προκειμένου να πάρει τη νίκη με 4-6, 7-6, 6-4, ενώ μετά το πρώτο σετ- το οποίο έχασε- ζήτησε ιατρική βοήθεια.

«Πασχίζω με το στομάχι μου τις τελευταίες ημέρες και δεν νιώθω καθόλου ο εαυτός μου. Είναι δύσκολο να έχεις καθαρό μυαλό όταν περνάς περισσότερη ώρα στην τουαλέτα από ότι στο κορτ τις τελευταίες τρεις ημέρες», εξομολογήθηκε ο Σέρβος τενίστας, που με το τουρνουά του Παρισιού επανήλθε στη δράση μετά την κατάκτηση του US Open τον Σεπτέμβριο.

«Τα επίπεδα ενέργειας είναι πολύ χαμηλά, σήμερα είναι πιθανότατα η χειρότερη ημέρα, οπότε ελπίζω ότι η αυριανή θα είναι καλύτερη», συμπλήρωσε μετά τη νίκη του, για την οποία χρειάστηκε 2 ώρες και 39 λεπτά.

Πάντως, ο Νόβακ Τζόκοβιτς υπογράμμισε ότι δεν θέλησε να χρησιμοποιήσει τα στομαχικά προβλήματα ως δικαιολογία για την εμφάνισή του και υπογράμμισε ότι ο αντίπαλός του έπαιξε σε πολύ υψηλό επίπεδο. «Αν ήταν ο νικητής απόψε, θα το άξιζε απολύτως. Ήμουν τυχερός που ξεπέρασα αυτή την πρόκληση», παραδέχθηκε.

🎙️ "I'm really, really glad to overcome this challenge." @DjokerNole #RolexParisMasters pic.twitter.com/F58lqpQek8