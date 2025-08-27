Eurobasket 2025: Η Εθνική Ελλάδος θέλει μετάλλιο έπειτα από 16 χρόνια

Η Εθνική Ελλάδος ρίχνεται αύριο στην μάχη για ένα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση για πρώτη φορά από το 2009 (χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας), απέναντι στην Ιταλία, στον 3ο όμιλο, οι αγώνες του οποίου διεξάγονται στη Λεμεσό, στο πλαίσιο του 42ου Ευρωμπάσκετ.

Οι Έλληνες διεθνείς θα αισθάνονται σαν να παίζουν στο «σπίτι» τους στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, καθώς είναι δεδομένη η θερμή υποστήριξη της οποίας θα τυγχάνει η «επίσημη αγαπημένη» από τους Κύπριους φιλάθλους στα πέντε ματς που θα δώσει στον 3ο όμιλο.

Κρυφός πόθος των παικτών του Ομοσπονδιακού τεχνικού, Βασίλη Σπανούλη, δεν είναι άλλος από το να χαρίσουν στην Ελλάδα ένα έκτο μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ, μετά τα δύο χρυσά (1987, 2005), το ένα ασημένιο (1989) και τα δύο χάλκινα (1949, 2009). Αυτή είναι η 29η συμμετοχή της εθνικής σε Ευρωμπάσκετ στην Ιστορία. Πρώτη σε συμμετοχές είναι η Γαλλία με 40, δεύτερη η Ιταλία με 39, 3η η Ισπανία με 33 και 4η η Ελλάδα με 29.

Έναν χρόνο πριν, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού (2024), η εθνική ανδρών της Ελλάδας στην πρώτη διοργάνωση υπό την τεχνική καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη κατέλαβε την 8η θέση. Το 2023, στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις Φιλιππίνες, η 15η θέση ήταν η χειρότερη στην ιστορία της, ενώ στο Ευρωμπάσκετ του 2022 τερμάτισε στην 5η θέση.

Ποια ήταν η πορεία της εθνικής σε Ευρωμπάσκετ από το 2005, όταν με Ομοσπονδιακό τον Παναγιώτη Γιαννάκη στέφθηκε για δεύτερη φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ξεκινώντας από τα πιο πρόσφατα Ευρωμπάσκετ, η «επίσημη αγαπημένη», το 2022 ήταν 5η, το 2017 ήταν 8η, το 2015 5η, το 2013 11η, το 2011 6η, το 2009 3η και το 2007 4η. Συνολικά, η εθνική ανδρών έχει κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια (1987, 2005), ένα ασημένιο (1989), δύο χάλκινα (1949, 2009).

Eurobasket 2025: «Είμαστε ένα υβρίδιο που δύσκολα ματσάρεται»

Σε δηλώσεις του, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πριν από την αναχώρηση της Εθνικής για την Κύπρο, ανέφερε, ότι:

«Αυτό που σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή είναι η πρεμιέρα. Παιχνίδι-παιχνίδι, να πάμε εκεί υγιείς και συγκεντρωμένοι. Το πιο σημαντικό είναι να δουλέψουμε τα κομμάτια που πρέπει. Έχουμε παίξει καλά φιλικά πριν το τουρνουά και αυτό μας βοήθησε» και υπογράμμισε την ανάγκη για συγκέντρωση και επιθετικότητα: «να κρατήσουμε αυτά στα οποία θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι και να αρπάξουμε την ευκαιρία».

Όσο για τη δική του παρουσία, ο ίδιος δήλωσε: «Δόξα τω Θεώ είμαι υγιής και ενθουσιασμένος. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλα τα παιδιά θέλουμε να είμαστε εδώ, οι προπονητές έχουν δώσει το καλύτερο πλάνο και ο καθένας είναι στον ρόλο του. Είμαστε ένα υβρίδιο που δύσκολα ματσάρεται».

Από τη δική του πλευρά, ο Κώστας Σλούκας, περιέγραψε τη συμμετοχή «μεγάλη πρόκληση», λέγοντας πιο συγκεκριμένα, ότι: «Πηγαίνουμε με… κάτω το κεφάλι και κοιτάμε μόνο το πρώτο παιχνίδι. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία και θέλουμε όλους τους Έλληνες μαζί μας με θετική σκέψη. Δεν είναι must η πρώτη θέση. Θέλουμε να βγούμε πρώτοι ή δεύτεροι, αλλά αυτό που προέχει είναι να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι και να χτίζουμε χαρακτήρα».

«Το “πρέπει” υπάρχει πάντα όταν αγωνίζομαι με την Εθνική. Δεν σκέφτομαι αν είναι το τελευταίο τουρνουά για εμένα ή για τη γενιά μας. Το σημαντικό είναι να καταθέσουμε ψυχή και να διεκδικήσουμε κάτι όμορφο», πρόσθεσε ο μπασκετμπολίστας.

Τέλος, κλήθηκε να σχολιάσει και τον ρόλο του στον οργανωτικό τομέα. Αναφορικά με αυτό, ο Κώστας Σλούκας είπε: «Δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στον άσο όσο λέγεται. Υπάρχουν ποιοτικοί παίκτες όπως ο Τολιόπουλος και ο Κατσίβελης, ενώ και ο κόουτς βρίσκει λύσεις. Το βασικό είναι να φανούμε ανταγωνιστικοί και συνεπείς».

H πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022, Ισπανία, απόλαυσε την κορυφή, για τρία χρόνια και από σήμερα Τετάρτη, 24 ομάδες συμπεριλαμβανομένης της εθνικής Ελλάδας θα διεκδικήσουν τον τίτλο της νέας «βασίλισσας» της Ευρώπης. Πρώτος στόχος της εθνικής είναι να τερματίσει όσο ψηλότερα γίνεται στην πρώτη τετράδα του 3ου ομίλου, στη Λεμεσό και στο «Σπύρος Κυπριανού», όπου αντιμετωπίζει κατά σειρά τις Ιταλία (28/8, 21:30), Κύπρο (30/8, 18:15), Γεωργία (31/8, 15:00), Βοσνία/Ερζεγοβίνη (2/9, 15:00) και Ισπανία (4/9, 21:30). Και εν συνεχεία να μεταβεί στη Ρίγα και στη Χiaοmi Arena, όπου διεξάγεται η τελική φάση. Η εθνική, στον νοκ άουτ χιαστί αγώνα της φάσης των «16» διασταυρώνεται με τον 4ο όμιλο, δηλαδή αυτόν της Γαλλίας και της Σλοβενίας.



Το 42ο Ευρωμπάσκετ, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 27 Αυγούστου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου, όταν θα στεφθεί η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης στη Ρίγα, είναι το 4ο που συνδιοργανώνεται από τέσσερις χώρες (Λετονία, Φινλανδία, Κύπρος, Πολωνία) στα 88 χρόνια του θεσμού. Το τελευταίο, αυτό του 2022 είχε συνδοργανωθεί από τις Τσεχία, Γεωργία, Ιταλία, Γερμανία (η τελική φάση στο Βερολίνο), αυτό του 2017 από τις Φινλανδία, Ισραήλ, Ρουμανία και Τουρκία (σ.σ. η τελική φάση διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη), ενώ η πρώτη φορά ήταν το 2015, όταν το συνδιοργάνωσαν οι Γερμανία, Γαλλία, Λετονία και Κροατία (σ.σ. τελική φάση στη Λιλ).

Οι αγώνες της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ 2025 θα διεξαχθούν σε Ρίγα (1ος Όμιλος), Τάμπερε (2ος Όμιλος), Λεμεσό (3ος Όμιλος) και Κατοβίτσε (4ος Όμιλος), με τους 4 πρώτους κάθε γκρουπ να προκρίνονται στη φάση των «16», οι νοκ άουτ αγώνες της οποίας, καθώς και όλες οι υπόλοιπες αναμετρήσεις μέχρι την ημέρα της... στέψης θα πραγματοποιηθούν στη Ρίγα.

Eurobasket 2025: Για δεύτερη φορά τρία αδέλφια μαζί

Η παρουσία του Κώστα Αντετοκούνμπο στη δωδεκάδα του Ευρωμπάσκετ 2022 έγραψε Ιστορία. Κι αυτό γιατί ήταν η πρώτη φορά στην Ευρώπη, που τρία αδέλφια (μαζί με τον Γιάννη και τον Θανάση) αγωνίστηκαν στην ίδια εθνική ομάδα σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στο Ευρωμπάσκετ 2025, θα είναι η δεύτερη φορά, αφού και πάλι κλήθηκαν και οι τρεις να συνδράμουν, ώστε να επιδιώξει ν' ανέβει στο βάθρο η «επίσημη αγαπημένη» Σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων, το ρεκόρ ανήκει στους αδελφούς Ρικάρντο της εθνικής μπάσκετ του Περού (Ρικάρντο, Ενρίκε, Λουίς και Ραούλ Ντουάρτε), όπου αγωνίστηκαν στους Ο.Α. του Τόκιο το 1964!

Eurobasket 2025: Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας

Όσον αφορά στη δωδεκάδα της εθνικής στο Ευρωμπάσκετ 2025, ο Βασίλης Σπανούλης, ταξίδεψε με 12 παίκτες στη Λεμεσό, «κόβοντας» τελευταίο τον Βαγγέλη Ζούγρη, καθώς όπως τόνισε ο Σπανούλης χρειαζόταν περισσότερους περιφερειακούς παίκτες.

Στη Λεμεσό ταξίδεψαν οι εξής δώδεκα διεθνείς μπασκετμπολίστες: Σλούκας, Ντόρσεϊ, Τολιόπουλος, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Καλαϊτζάκης, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Ντίνος Μήτογλου.

Eurobasket 2025: Η χρυσή βίβλος της διοργάνωσης

Στο Ευρωμπάσκετ του 2022 η Ισπανία είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο και σε αυτό του 25 οι αποδυναμωμένοι φέτος Ίβηρες διεκδικούν το 8ο διαδοχικό μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ και 11ο τα τελυταία 12 χρόνια. Η Γαλλία είχε αναδειχτεί «ασημένια» Πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2022 και η Γερμανία «χάλκινη».

Πρώτη σε συλλογή μεταλλίων παραμένει η ΕΣΣΔ με 21 μετάλλια (14 χρυσά, 3 ασημένια και 4 χάλκινα). Η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση, λόγω των 2 χρυσών μεταλλίων (και 1 ασημένιο και 2 χάλκινα) με 5 μετάλλια στο σύνολο.

Eurobasket 2025: Οι top σκόρερ όλων των εποχών

O Παού Γκασόλ είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών με 1.183 πόντους συνολικά σε Ευρωμπάσκετ (20,4 μ.ο). Στη 2η θέση βρίσκεται ο Τόνι Πάρκερ με 1.104 (16,7 μ.ο.), στην 3η ο Ντιρκ Νοβίτσκι με 1.052 (19,5 μ.ο.), στην 4η ο ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ με 1.031 (31,2 μ.ο.) και στην 4η ο Καμίλ Μπραμπένετς με 918 (15,3 μ.ο.).

Eurobasket 2025: Οι σταρ και οι ηχηρές απουσίες

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Νίκολα Γιόκιτς και ο Λούκα Ντόντσιτς είναι οι τρεις παίκτες που θα συγκεντρώσουν πάνω τους τις κάμερες στο Ευρωμπάσκετ 2025, όπως είχε συμβεί και στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ, αυτό του 2022. Οι δύο πρώτοι έχουν κατακτήσεις τον τίτλο του ΜVP του ΝΒΑ (2019, 2020 ο "Greek Freak", 2021, 2022 και 2024 ο Νίκολα Γιόκιτς). Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν... παιδί στο Ευρωμπάσκετ του 2017 στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχε τραυματιστεί στον τελικό με τη Σερβία, αλλά είδε τη Σλοβενία να στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πλέον, γεμάτος εμπειρίες στο ΝΒΑ και έχοντας μετακομίσειμε θόρυβο μεσούσης της περασμένης σεζόν από τους Ντάλας Μάβερικς στους Λος Άντζελες Λέικερς, θέλει να βοηθήσει την ομάδα του, η οποία πάντως στα φιλικά προβλημάτισε.

Οι Σερβία, Γαλλία και Γερμανία είναι εκ των φαβορί για το βάθρο. Λιθουανία, Λετονία, η εθνική μας και η Τουρκία, αλλά και η Φινλανδία διεκδικούν να φτάσουν ψηλά.

Η Σερβία είναι πανίσχυρη σε αυτό το Ευρωμπάσκετ και ρίχνεται στον 1ο όμιλο χωρίς ν' αντιμετωπίζει απουσίες. Γι' αυτό είναι και το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Οι Νίκολα Γιόκιτς και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς από το NBA, ο Βασίλιε Μίτσιτς που αντιμετώπισε τραυματισμό κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, αλλά προπονήθηκε τις τελευταίες ημέρες και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τη Ρίγα από τον Πέστις. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού, ο Μάρκο Γκούντουριτς και ο Φίλιπ Πετρούσεβ, ενώ στη Ρίγα θα βρίσκεται και ο γιος του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού Ντούσαν Βούκσεβιτς, Τρίσταν!

είναι πανίσχυρη σε αυτό το Ευρωμπάσκετ και ρίχνεται στον 1ο όμιλο χωρίς ν' αντιμετωπίζει απουσίες. Γι' αυτό είναι και το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Οι Νίκολα Γιόκιτς και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς από το NBA, ο Βασίλιε Μίτσιτς που αντιμετώπισε τραυματισμό κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, αλλά προπονήθηκε τις τελευταίες ημέρες και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τη Ρίγα από τον Πέστις. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού, ο Μάρκο Γκούντουριτς και ο Φίλιπ Πετρούσεβ, ενώ στη Ρίγα θα βρίσκεται και ο γιος του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού Ντούσαν Βούκσεβιτς, Τρίσταν! Η Γαλλία είναι η ομάδα με τις περισσότερες απουσίες, αφού ο Φεντερίκ Φοτού δεν θα έχει στη διάθεσή της τους: Βίκτορ Ουεμπανιάμα, Ματίας Λεσόρ, Εβάν Φουρνιέ, Ρούντι Γκομπέρ, Βενσάν Πουαριέ και Ματ Στραζέλ.

είναι η ομάδα με τις περισσότερες απουσίες, αφού ο Φεντερίκ Φοτού δεν θα έχει στη διάθεσή της τους: Βίκτορ Ουεμπανιάμα, Ματίας Λεσόρ, Εβάν Φουρνιέ, Ρούντι Γκομπέρ, Βενσάν Πουαριέ και Ματ Στραζέλ. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022, Ισπανία , είδε τους μεγαλύτερους σταρ της να «κρεμούν τα παπούτσια τους», όπως οι Σέρχιο Γιουλ, Σέρχιο Ροντρίγκεθ και Ρούντι Φερνάντεθ, ενώ μεγάλη απουσία αποτελεί αυτή του «νατουραλιζέ» Λορένζο Μπράουν. Εκτός είναι και ο Αλμπέρτο Αμπάλδε. Στο Ευρωμπάσκετ, όμως θα είναι τ' αδέλφια Ερνανγκόμεθ, κι ενώ ο Ουίλι είχε αναδειχτεί MVP του Ευρωμπάσκετ 2022.

, είδε τους μεγαλύτερους σταρ της να «κρεμούν τα παπούτσια τους», όπως οι Σέρχιο Γιουλ, Σέρχιο Ροντρίγκεθ και Ρούντι Φερνάντεθ, ενώ μεγάλη απουσία αποτελεί αυτή του «νατουραλιζέ» Λορένζο Μπράουν. Εκτός είναι και ο Αλμπέρτο Αμπάλδε. Στο Ευρωμπάσκετ, όμως θα είναι τ' αδέλφια Ερνανγκόμεθ, κι ενώ ο Ουίλι είχε αναδειχτεί MVP του Ευρωμπάσκετ 2022. Από την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία θα απουσιάσουν οι Μάξι Κλέμπερ, Αϊζέια Χάρτενσταϊν και Μόριτς Βάγκνερ.

θα απουσιάσουν οι Μάξι Κλέμπερ, Αϊζέια Χάρτενσταϊν και Μόριτς Βάγκνερ. Η εθνική Ελλάδα ς στερείται των υπηρεσιών του Νικ Καλάθη, του Γιώργου Παπαγιάννη και του Νίκου Ρογκαβόπουλου.

ς στερείται των υπηρεσιών του Νικ Καλάθη, του Γιώργου Παπαγιάννη και του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Η Σλοβενία δεν θα έχει τους Βλάτκο Τσάντσαρ και Τζος Νίμπο.

δεν θα έχει τους Βλάτκο Τσάντσαρ και Τζος Νίμπο. Ο Ντομάντας Σαμπόνις είναι η μεγάλη απουσία για τους Λιθουανούς , ενώ θα λείπει και ο Μάτας Μπουζέλις.

, ενώ θα λείπει και ο Μάτας Μπουζέλις. Από την Ιταλία θα απουσιάσει ο νατουραλιζέ και πρώην συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο, εκτός είναι και ο Στέφανο Τονούτ, ενώ ο Ακίλε Πολονάρα δίνει μάχη με τη λευχαιμία και θα απουσιάσει για πρώτη φορά από Ευρωμπάσκετ στην καριέρα του.

θα απουσιάσει ο νατουραλιζέ και πρώην συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο, εκτός είναι και ο Στέφανο Τονούτ, ενώ ο Ακίλε Πολονάρα δίνει μάχη με τη λευχαιμία και θα απουσιάσει για πρώτη φορά από Ευρωμπάσκετ στην καριέρα του. Ο Τζάναν Μούσα είναι η μεγάλη απουσία για τους Βόσνιους στο φετινό Ευρωμπάσκετ.

στο φετινό Ευρωμπάσκετ. Από την Εθνική Τσεχίας αισθητή είναι η απουσία του Γιαν Βέσελι και του Τόμας Σατοράνσκι, που θα απέχει από τη φετινή μεγάλη διοργάνωση, λόγω τραυματισμού στη μέση.

αισθητή είναι η απουσία του Γιαν Βέσελι και του Τόμας Σατοράνσκι, που θα απέχει από τη φετινή μεγάλη διοργάνωση, λόγω τραυματισμού στη μέση. Η Πολωνία θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Τζέρεμι Σόχαν, όπως και το Βέλγιο των Τουμάνι Καμαρά και Έιτζει Μίτσελ.

θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Τζέρεμι Σόχαν, όπως και το Βέλγιο των Τουμάνι Καμαρά και Έιτζει Μίτσελ. Για τη Μεγάλη Βρετανία θα λείψει ο Όου Τζι Ανουνόμπι.

Eurobasket 2025: Το σύστημα διεξαγωγής της διοργάνωσης

Στη διοργάνωση συμμετέχουν 24 ομάδες που χωρίστηκαν (κατόπιν κλήρωσης) σε 4 γκρουπ των έξι ομάδων. Την πρόκριση στη φάση των «16» (νοκ άουτ χιαστί) εξασφαλίζουν οι 4 πρώτοι του ομίλου που διασταυρώνονται ως εξής: Α1-Β4, Α2-Β3, Γ1-Δ4, Γ2-Δ3). Νοκ άουτ είναι και οι αγώνες της φάσης των «16» και των «8». Οι νικητές αγωνίζονται στα ημιτελικά, ενώ στις 14 Σεπτεμβρίου διεξάγονται ο «μικρός» τελικός και ο τελικός στην Xiaomi Arena της Ρίγας.

Αναλυτικά οι όμιλοι:

1ος Όμιλος (Ρίγα, Arena Riga): Λετονία, Σερβία, Τουρκία, Πορτογαλία, Εσθονία, Τσεχία

(Ρίγα, Arena Riga): Λετονία, Σερβία, Τουρκία, Πορτογαλία, Εσθονία, Τσεχία 2ος Όμιλος (Τάμπερε, Tampere Deck Arena): Φινλανδία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία, Σουηδία, Μαυροβούνιο

3ος Όμιλος (Λεμεσός, Spyros Kyprianou Arena): ΕΛΛΑΔΑ, Κύπρος, Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη

4ος Όμιλος (Κατοβίτσε, Spodek Arena): Πολωνία, Γαλλία, Σλοβενία, Ισλανδία, Βέλγιο, Ισραήλ

Με πληροφορίες από ΑΠΕ