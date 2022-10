ΝΒΑ: Νίκη των Μπακς στην πρεμιέρα, με Αντετοκούνμπο οδηγό- Άγγιξε το triple double

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη επί των Σίξερς στη Φιλαδέλφεια με 90-88, στην πρεμιέρα τους στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο σταρ του NBA «άγγιξε» το triple-double στην πρεμιέρα. Ολοκλήρωσε το ματς με 21 πόντους, πετυχαίνοντας 8/13 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/5 βολές. Ακόμη, σε 36 λεπτά συμμετοχής, είχε 13 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ.

Giannis with a near triple-double to open up the season. 🔥



21 PTS | 13 REB | 8 AST | 3 BLK | 1 STL pic.twitter.com/cIzQL9y2Ab