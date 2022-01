Αν κάποιος δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο, μπορεί να μπει σε κάποιους μπελάδες, δήλωσε ο Ραφαέλ Ναδάλ, σχολιάζοντας το θρίλερ με τον Νόβακ Τζόκοβιτς που είναι σε εξέλιξη στην Αυστραλία.

Ο Ισπανός κορυφαίος τενίστας, που ήδη βρίσκεται στην Αυστραλία, κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση με το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης. Υπενθυμίζεται ότι η βίζα του Τζόκοβιτς ακυρώθηκε μετά την άφιξή του στη χώρα και οι δικηγόροι του προσπαθούν να εκδώσουν ασφαλιστικά μέτρα για να μπλοκάρουν την απέλασή του. Στον Σέρβο χορηγήθηκε ιατρική εξαίρεση από τον εμβολιασμό για να μετάσχει στο Αυστραλιανό Όπεν.

«Σαφώς αυτό που συμβαίνει δεν είναι καλό για κανέναν κατά τη γνώμη μου. Αλλά δεν μπορώ να έχω ξεκάθαρη άποψη για τα πάντα επειδή δεν έχω όλες τις λεπτομέρειες», είπε αρχικά ο Ραφαέλ Ναδάλ και συμπλήρωσε ότι πρόκειται για δύσκολη κατάσταση, αλλά σημείωσε ότι πολλές οικογένειες έχουν υποφέρει πολύ τα τελευταία δύο χρόνια με την πανδημία.

«Είναι φυσιολογικό οι άνθρωποι στην Αυστραλία να εκνευρίζονται με την υπόθεση, επειδή έχουν περάσει πολύ σκληρά lockdown και πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πιστεύω αυτό που λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν από ιατρική. Και αν λένε ότι πρέπει να εμβολιαστούμε, πρέπει να εμβολιαστούμε. Αυτή είναι άποψή μου», τόνισε ο Ισπανός τενίστας.

