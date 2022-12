Μουντιάλ 2022: Πάρτι στο Μπουένος Άιρες- Χιλιάδες πανηγυρίζουν στους δρόμους της Αργεντινής

Από το μακρινό 1986 και τον μυθικό Μαραντόνα, είχαν οι Αργεντίνοι να πάρουν Μουντιάλ με τη νίκη της ομάδας τους να σκορπά κύματα χαράς και πανηγυρισμών τις τελευταίες ώρες στο Μπουένος Άιρες και όλη τη χώρα.

Σε έναν από τους πιο συγκλονιστικούς τελικούς όλων των εποχών η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι κατάφερε τελικά να επικρατήσει της Γαλλίας με το ματς να κρίνεται στα πέναλντι.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν βγει στους δρόμους της αργεντίνικης πρωτεύουσας για να πανηγυρίσουν την επιτυχία της Αλμπισελέστε, προκαλώντας πανικό στους δρόμους και της πλατείες της πόλης.

