Το πιο ακριβό συμβόλαιο στην ιστορία της Premier League, θα έχει με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο 36χρονος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής θα αγωνιστεί ξανά, μετά από το 2009, με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ωστόσο, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι το συμβόλαιο που θα έχει ο Πορτογάλος με την Γιουνάιτεντ. Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, ο 36χρονος αστέρας θα αμείβεται με 560,000 λίρες (653.508 ευρώ) την εβδομάδα, γεγονός που τον φέρνει στην κορυφή της σχετικής λίστας της Premier League.

Ο Ρονάλντο θα έχει το καλύτερο συμβόλαιο που έχει υπογραφεί ποτέ στο αγγλικό πρωτάθλημα με τους φίλους της Γιουνάιτεντ, να ανυπομονούν να δουν από κοντά το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας τους.

