Κρις Έβερτ: «Ο καρκίνος επέστρεψε»

Η Κρις Έβερτ αποκάλυψε πως δίνει ξανά μάχη με τον καρκίνο, δύο χρόνια μετά την αρχική διάγνωσή της.

Με ανακοίνωση μέσω του ESPN- με το οποίο συνεργάζεται ως αναλύτρια- η Κρις Έβερτ έκανε γνωστό πως υποβάλλεται ξανά σε χημειοθεραπείες, ενώ τόνισε πόσο σημαντική είναι η πρόληψη.

Η 68χρονη, μία από τις θρυλικές μορφές του τένις, διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο στις ωοθήκες τον Δεκέμβριο του 2021. Τον περασμένο Ιανουάριο ανακοίνωσε πως είχε ξεπεράσει τον καρκίνο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, έπειτα από εξετάσεις υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και οι γιατροί βρήκαν καρκινικά κύτταρα στο ίδιο σημείο. «Όλα τα κύτταρα αφαιρέθηκαν και ξεκίνησα ένα νέο γύρο χημειοθεραπείας», ανέφερε η Κρις Έβερτ στην ανακοίνωσή της.

«Παρότι αυτή η είναι μια διάγνωση που δεν ήθελα ποτέ να ακούσω, νιώθω ξανά τυχερή που βρέθηκε νωρίς», τόνισε. Αν και δεν θα εργαστεί στο Αυστραλιανό Όπεν, που ξεκινά στις 14 Ιανουαρίου, η Κρις Έβερτ δήλωσε πως θα είναι έτοιμη για την υπόλοιπη σεζόν των Γκραν Σλαμ.

Η αδελφή της, Τζιν, πέθανε από καρκίνο το 2020. Στην ανακοίνωσή της τόνισε πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουν όλοι το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό και υπογράμμισε πως η πρόωρη διάγνωση σώζει ζωές.

«Να είστε ευγνώμονες για την υγεία σας αυτές τις γιορτές», κατέληξε η Κρις Έβερτ. Στην καριέρα της κατέκτησε επτά φορές το Ρολάν Γκαρός- επίτευγμα που αποτελεί ρεκόρ- έξι φορές το Αμερικανικό Όπεν, τρεις το Γουίμπλεντον και δύο το Αυστραλιανό Όπεν.

A message from @ChrissieEvert



Evert will not be part of ESPN's 2024 @AustralianOpen coverage pic.twitter.com/LKGmKDBNGU