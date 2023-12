Κλήρωση Euro 2024: Ακούγονταν ήχοι από ερωτική ταινία- Φαρσέρ ανέλαβε την ευθύνη

Απρόσμενοι ήχοι ακούγονταν κατά τη διάρκεια της κλήρωσης για το Euro 2024 στο Αμβούργο. Ήχοι που παρέπεμπαν σε ερωτική ταινία.

Την ώρα της χθεσινής κλήρωσης για το Euro 2024, οι εν λόγω ήχοι ακούστηκαν για πρώτη φορά την ώρα που Ελβετία μπήκε στο ίδιο γκρουπ με τη Σκωτία, την Ουγγαρία και τη Γερμανία.

Ο οικοδεσπότης της κλήρωσης, Τζόρτζιο Μαρτσέτι- αναπληρωτής γενικός γραμματέας της UEFA- παρατήρησε «υπάρχει ένας ήχος που… τώρα σταμάτησε. Κανένας ήχος πλέον».

Ωστόσο, το σκηνικό επαναλήφθηκε και αργότερα, με συνέπεια τόσο όσοι ήταν στον χώρο της κλήρωσης, όσο και εκείνοι που την παρακολουθούσαν από την τηλεόραση, να ακούνε τους ήχους που παρέπεμπαν σε ερωτική ταινία, ενώ οι αξιωματούχοι της UEFA συνέχιζαν τη διαδικασία.

Someone is playing sex noises at the Euro 2024 draw😭😭😭😭😭 #EURO2024 pic.twitter.com/f7hzqT1kSF