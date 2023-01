Jay Briscoe: Νεκρός σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο 38χρονος Αμερικανός παλαιστής

Νεκρός, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ο 38χρονος Αμερικανός παλαιστής Jamin Pugh, γνωστός ως Jay Briscoe.

«Δυστυχώς, ο Jamin Pugh έχασε τη ζωή του. Ήταν σταρ του Ring of Honor (ROH) -πρόκειται για εταιρεία επαγγελματικής πάλης- από τον Μάρτιο για πάνω από 20 χρόνια, από το πρώτο show έως και σήμερα» ανέφερε ο CEO του ROH, Tony Khan, ανακοινώνοντας τον θάνατό του.

«Ο Jay και ο αδελφός του, Mark, κυριαρχούσαν στο ROH, όντας πρωταθλητές έως και σήμερα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την οικογένειά του. Αναπαύσου εν ειρήνη Jamin» συμπλήρωσε.

It is with a heavy heart that we mourn the tragic passing of Jamin Pugh, known to wrestling fans around the world as Jay Briscoe. Our thoughts are with his family, his friends, and his fans. pic.twitter.com/g95ID0ZnDW — All Elite Wrestling (@AEW) January 18, 2023

Τα αδέλφια Pugh αγωνίζονταν από το 2002, 18 και 17 ετών τότε, και είχαν σχηματίσει την ομάδα «The Briscoe Brothers». Θεωρείται μία από τις καλύτερες στην ιστορία του ROH.

Είχαν κερδίσει το πρωτάθλημα 13 φορές και διατηρούσαν τον τίτλο για 1.413 μέρες. Προσφάτως είχαν επανακτήσει τον τίτλο.

«Κλαίω από την ώρα που άκουσα την είδηση, δεν έχω λόγια. Αναπαύσου εν ειρήνη» ανέφερε ο Cash Wheeler, ένας από τους αντιπάλους του στο ρινγκ.

Ο "Triple H", σημαντική προσωπικότητα στον χώρο, αποχαιρέτισε τον 38χρονο κάνοντας λόγο για «έναν εξαιρετικό performer, ο οποίος δημιούργησε μια βαθιά σύνδεση με τους οπαδούς της πάλης σε όλο τον κόσμο».

An incredible performer who created a deep connection with wrestling fans across the globe. My condolences to the family and friends of Jay Briscoe. — Triple H (@TripleH) January 18, 2023

Ο Matt Hardy, από πλευράς του, δήλωσε «συντετριμμένος» από την είδηση του θανάτου. «Είχα την τιμή να δουλέψω μαζί του, πολλές φορές. Αγαπούσα τον Jay. Αγαπούσε τη σύζυγο και τα παιδιά του περισσότερο από κάθε τι».

Heard this tragic news while flying. I’m DEVASTATED that Jay Briscoe (Jamin Pugh) tragically died today. I was honored to work with him many times. I loved Jay. Jay was SO real. Jay loved his wife & kids more than anything & we shared that bond. I’m heartbroken for his family. pic.twitter.com/c2Jki7dEp0 — MATT HARDY (@MATTHARDYBRAND) January 18, 2023

Με πληροφορίες από USA Today