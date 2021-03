Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε ούτε αυτή τη φορά να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της καριέρας του σε τουρνουά ATP 500, καθώς ηττήθηκε στον τελικό του Ακαπούλκο από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Γερμανός κατέκτησε τον τίτλο επικρατώντας με 6-4, 7-6 του Τσιτσιπά σε 2 ώρες και 19 λεπτά. Παρά την ήττα, ο 23χρονος Έλληνας δήλωσε ότι αξιολογεί πολύ θετικά αυτή την εβδομάδα.

