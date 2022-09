Ήττα για την Εθνική Ελλάδας: Έχασε με 107-96 από τη Γερμανία- Αποκλεισμός από το Eurobasket

Οι δυο ομάδες αγωνίστηκαν παθιασμένα, διεκδικώντας το εισιτήριο της πρόκρισης στους «4», με την Εθνική Ελλάδας τελικά να μην καταφέρνει να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο, ύστερα από ένα ματς, που κατάφερε να κάνει τη φράση «αυστηρά ακατάλληλο για καρδιακούς» να πάψει να είναι ένα απλό κλισέ.

Το εφιαλτικό πρώτο δεκάλεπτο ( 7/8 τρίποντα για τη Γερμανία!)

Η Ελλάδα ξεκίνησε με Ντόρσεϊ, Καλάθη, Παπαγιάννη, Παπανικολάου και Γιάννη Αντετονκούμπο. Πολύ γρήγορα η Εθνική Γερμανίας σημείωσε ένα τρίποντο, με ταμπλό, από πλάγια θέση, αλλά πήρε την άμεση απάντηση του Ντόρσεϊ.

Η ευστοχία της Γερμανίας τα πρώτα δύο λεπτά του αγώνα ήταν εντυπωσιακή με 3/4 τρίποντα, φέρνοντας το σκορ στα 14-5 υπέρ της, με 7:50 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Η Εθνική μας προσπάθησε να απαντήσει με κινήσεις κοντά στο καλάθι, όμως ένα δίποντο και ένα τρίποντο της Γερμανίας έφεραν το σκορ στο 19-9.

Νέο τρίποντο της Γερμανίας για το 22-11 σε σχεδόν μόλις 4 λεπτά αγώνα. Ο Γιάννης κερδίζει καλάθι και φάουλ, πετυχαίνοντας τη βολή για το 22-14. Ο αγώνας φαίνεται να πηγαίνει για πολύ μεγάλο τελικό σκορ και από τις δύο ομάδες. Κι άλλο τρίποντο της Γερμανίας για το 25-14. Άμεση απάντηση του Ντόρσεϊ με τρίποντο για το 25-17, με λίγο λιγότερο από 5 λεπτά για τη λήξη του δεκαλέπτου. Δύο πετυχημένες βολές του Παπανικολάου σε κερδισμένο φάουλ, για το 25-19.

Κι άλλο τρίποντο του Γερμανού Σρέντερ, για το 28-19(!) Ο αγώνας από την πλευρά της Γερμανίας μοιάζει με διαγωνισμό τριπόντων, στον οποίο κερδίζει μόνη της. Παρόλαυτά η Γερμανία δεν καταφέρνει να ξεφύγει στο σκορ και ο Γιάννης μειώνει για το 28-23 με πάνω από 3 λεπτά να μένουν για την ολοκλήρωση του εφιαλτικού πρώτου δεκαλέπτου.

Κερδισμένο καλάθι και φάουλ του Γιάννη Αντετονκούμπο στο 2:50 και η Ελλάδα μειώνει σε 28-25. Ο Θανάσης Αντετονκούμπο καρφώνει για το 28-27. Τέλος δεκαλέπτου με 31-27 κι η Εθνική μας, παρά την απίθανη ευστοχία της Γερμανίας, καταφέρνει να μείνει κοντά στο σκορ.

Δεύτερο δεκάλεπτο

Η Εθνική μας μπαίνει δυναμικά στο παρκέ, μειώνοντας με δίποντο για το 31-29. 5 νέοι πόντοι της Γερμανίας, με ένα δίποντο και ένα… τρίποντο. Ο Λαρεντζάκης απαντά με τρίποντο για το 36-32, σχεδόν 8 λεπτά πριν από τη λήξη του δεκαλέπτου. Επιθετικό φάουλ της Γερμανίας και τεχνική ποινή στον Χέρμπερτ, τον προπονητή της Γερμανίας (36-33).

Αντιαθλητικό στα 6:30 από τον Γιάννη Αντετονκούμπο, ύστερα από επαναλαμβανόμενα λάθη των δύο ομάδων (38-33). Δίποντο του Καλάθη στα 6:11, άμεση απάντηση της Γερμανίας για το 40-35. Ο Λαρεντζάκης σημειώνει ένα δίποντο για το 40-37. Η Γερμανία σημειώνει δυο πετυχημένες βολές κι αμέσως ο Λαρεντζάκης απαντά με τρίποντο για το 42-40, με 5 λεπτά να απομένουν για την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου.

Ο Βάγκνερ καρφώνει για το 44-40, δίποντο του Ντόρσεϊ κι η διαφορά παραμένει στους 2 (44-42). Δύο τάπες της Ελλάδας και ο Παπανικολάου βάζει ένα δύσκολο ανάποδο layup για την ισοφάριση, 44 όλα. Η Γερμανία καλεί time out, φοβούμενη ότι η Ελλάδα αποκτάει ρυθμό.

Η Ελλάδα, μετά το time out, αποκτά το προβάδισμα -για πρώτη φορά στον αγώνα- με δυο πετυχημένες βολές του Γιάννη, για το 44-46. Ο Σρέντερ κερδίζει καλάθι και φάουλ κι αφού πετυχαίνει και τη βολή, το σκορ γίνεται 47-46. Άμεση απάντηση από το Γιάννη με κάρφωμα για το 47-48.

Η Γερμανία σημειώνει κι άλλο τρίποντο, αλλά ο Παπανικολάου απαντάει με τρίποντο κι αυτός, για το 50-51. Εκ νέου τρίποντο από την Γερμανία, που σίγουρα σημειώνει ιστορική επίδοση από την γραμμή των τριών πόντων (53-51), με 2 λεπτά για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Σρέντερ κερδίζει φάουλ και εκτελεί πετυχημένα βολές, εφόσον η Εθνική μας έχει συμπληρώσει 5 φάουλ (55-51). Καλάθι και φάουλ κερδίζει ο Ντόρσεϊ και η Ελλάδα μειώνει για το 55-54. Κι άλλες πετυχημένες βολές από τη Γερμανία και το σκορ διαμορφώνεται στο 57-54, με περίπου ένα λεπτό να απομένει για την ολοκλήρωση του δεύτερου δεκαλέπτου.

Τάπα του Παπαγιάννη και κερδισμένο φάουλ του Σλούκα τον στέλνει στις βολές. Πετυχαίνοντάς τες το σκορ φτάνει το 57-56, σκορ κανονικά για αγώνα NBA. Η Ελλάδα μετά από μια ασυνεννοησία των διαιτητών περνά και πάλι μπροστά με 57-58. Ο Σρέντερ κάνει βήματα στα 3,8 δευτερόλεπτα.

Και το ημίχρονο κλείνει με απίστευτο buzzer beater του Κώστα Σλούκα, πίσω από το κέντρο για το 57-61!

KOSTAS SLOUKAS WHAT HAVE YOU DONE. 🚨 #EuroBasket x #TissotBuzzerBeater 📺 https://t.co/XA74Vlj3Yw pic.twitter.com/BOVGrs3Syz

Δεύτερο ημίχρονο

Η πρώτη επίθεση ανήκει στην ομάδα μας, όμως ο Γιάννης ρίχνει τη μπάλα airball. Η Γερμανία μειώνει στους 59-61 με δίποντο, ενώ με τρίποντο στη συνέχεια περνά μπροστά (62-61). Η Εθνική μας φαίνεται να έχει μπει λίγο αμήχανα στο τρίτο δεκάλεπτο, 7:32 πριν από τη λήξη του.

Δίποντο από τα 4 μέτρα της Γερμανίας και το σκορ διαμορφώνεται σε 64-61, με ένα σερί 7-0. Ο Γιάννης μειώνει με μια πετυχημένη βολή, ύστερα από απλό φάουλ, που εξετάστηκε από τους διαιτητές κατά πόσο ήταν αντιαθλητικό. Ο Σρέντερ κερδίζει φάουλ και πετυχαίνει δύο βολές για το 66-62.

Κι άλλο τρίποντο της Γερμανίας για το 69-62, 5:42 πριν από την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου. Ακόμα ένα τρίποντο από τον Βάγκνερ, για το 72-62. Εκ νέου τρίποντο της Γερμανίας για το 75-62 -τι πιο σύνηθες θα μου πείτε- σε ένα παιχνίδι που οι Γερμανοί παίχτες είναι μανιασμένα εύστοχοι.

20-1 το σερί των Γερμανών στο τρίτο δεκάλεπτο και η Εθνική μας προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της. Ο Καλάθης αστοχεί σε δύο βολές, 77-62, 2:52 πριν από το τέλος του δεκαλέπτου. Ο Λαρεντζάκης ευστοχεί σε δύο βολές, ύστερα από κερδισμένο αντιαθλητικό φάουλ.

Δίποντο της Γερμανίας για το 79-64 και τρίποντο-απάντηση του Γιάννη Αντετονκούμπο για το 79-67. Κλέψιμο του Γιάννη που πετυχαίνει δίποντο, η Ελλάδα μειώνει στους 10. Στο μεταξύ ο Σρέντερ έχει σημειώσει ένα δίποντο και ο Γιάννης στα 34,2 δευτερόλεπτα προσπαθεί ανεπιτυχώς για το γκολ-φάουλ.

Η Ελλάδα πετυχαίνει ένα δίποντο με το Γιάννη, όμως στα 0,2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, η Γερμανία απαντά και το τρίτο δεκάλεπτο κλείνει με σκορ 83-71.

Η Γερμανία καταφέρνει ένα επιμέρους 26-10 στο τρίτο μέρος του παιχνιδιού και παίρνει δυνατό προβάδισμα για την πρόκριση.

UNREAL STUFF IN BERLIN. 🌧️



Germany on a 20-1 run in the 3rd. 15 / 23 from three!#EuroBasket x #BringTheNoise



📺 https://t.co/XA74VljBO4 pic.twitter.com/YLgGbQmXcZ