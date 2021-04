Την οργισμένη αντίδραση της UEFA προκάλεσαν τα σχέδια 12 μεγάλων ποδοσφαιρικών συλλόγων να αποχωρήσουν από το Champions League και να δημιουργήσουν μία δική τους κλειστή λίγκα.

Η UEFA- μαζί με τις ποδοσφαιρικές αρχές της Αγγλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας- προειδοποίησε τους «αντάρτες» με αποκλεισμό από εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις, ενώ στο πλευρό της είναι τόσο ο Μπόρις Τζόνσον όσο και ο Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πλάνο για την ευρωπαϊκή Super League έχουν συμφωνήσει η Άρσεναλ, η Τσέλσι, η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τότεναμ από την Αγγλία, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης από την Ισπανία και η Μίλαν, η Ίντερ και η Γιουβέντους από την Ιταλία. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει εμπλοκή γερμανικών ή γαλλικών συλλόγων.

Η UEFA, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Ιταλίας, της Αγγλίας και της Ισπανίας όπως και η La Liga, η Premier League και η Serie A, προειδοποίησαν σε κοινή ανακοίνωση ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα πιθανά μέτρα, νομικά και αθλητικά, για να σταματήσουν «το κυνικό πρότζεκτ που στηρίζεται στην ιδιοτέλεια λίγων συλλόγων».

«Οι εμπλεκόμενοι σύλλογοι θα απαγορευθούν από κάθε διοργάνωση, σε εγχώριο, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο και οι παίκτες τους δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουν τις εθνικές ομάδες τους», επισημαίνει η UEFA, υπενθυμίζοντας την προειδοποίηση που είχε ήδη κάνει η FIFA.

Ακόμη, η UEFA ευχαρίστησε τους συλλόγους- ιδιαίτερα τους γαλλικούς και γερμανικούς- που αρνήθηκαν να συμφωνήσουν σε αυτό το πρότζεκτ και κάλεσε τους φιλάθλους και τους πολιτικούς να συνταχθούν στο πλευρό της ενάντια σε ένα τέτοιο πρότζεκτ. «Αυτή η επίμονη ιδιοτέλεια των λίγων τράβηξε πολύ. Αρκετά», καταλήγει η ανακοίνωση.

Τζόνσον: Σχέδιο επιζήμιο για το ποδόσφαιρο





Με ανάρτησή του στα social media ο Μπόρις Τζόνσον τάχθηκε στο πλευρό των ποδοσφαιρικών αρχών και τόνισε ότι το σχέδιο αυτό θα πλήξει την καρδιά του αγγλικού ποδοσφαίρου.

«Το σχέδιο για μία ευρωπαϊκή Super League θα είναι πολύ επιζήμιο για το ποδόσφαιρο και υποστηρίζουμε τις ποδοσφαιρικές αρχές στην ανάληψη δράσης», έγραψε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

«Θα πλήξει την καρδιά του εγχώριου παιχνιδιού και θα προβληματίσει τους φιλάθλους σε όλη τη χώρα. Οι εμπλεκόμενοι σύλλογοι θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις στους φιλάθλους τους και την ευρύτερη ποδοσφαιρική κοινότητα προτού κάνουν περαιτέρω βήματα», υπογράμμισε ακόμη.

