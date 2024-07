Η PETA απαιτεί την απαγόρευση της ιππασίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η ομάδα προστασίας ζώων, PETA, απαιτεί από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) να αφαιρέσει τα ιππικά αθλήματα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά την προσωρινή αναστολή της έξι φορές χρυσής Ολυμπιονίκη Charlotte Dujardin για κακομεταχείριση ενός αλόγου σε ένα βίντεο που διέρρευσε, λίγες ημέρες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024.

Η Dujardin, η οποία είναι η πιο διακεκριμένη Ολυμπιονίκης της Μεγάλης Βρετανίας στην ιππασία με έξι μετάλλια, αποσύρθηκε από τους Αγώνες μόλις τέσσερις ημέρες πριν από την τελετή έναρξης, αφού ένας καταγγέλλων υπέβαλε ένα βίντεο στους οργανωτές του διαγωνισμού που την δείχνει να μαστιγώνει επανειλημμένα ένα άλογο.

Ο Ολλανδός δικηγόρος Stephan Wensing, ο οποίος εκπροσωπεί τον καταγγέλλοντα, δήλωσε στο BBC ότι η υπόθεση αφορά τη «διάσωση της ιππικής τέχνης Δεν είναι ευχάριστο να καταστρέφεις μια καριέρα. Αλλά μου είπε σήμερα το πρωί ότι αυτό έπρεπε να γίνει γιατί θέλει να σώσει τη ιππική τέχνη."

Ωστόσο, η PETA δήλωσε ότι το βίντεο δείχνει γιατί η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή πρέπει να αποσύρει το άθλημα από μελλοντικούς Αγώνες.

«Το μήνυμα προς τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή πρέπει να είναι σαφές πια: Αφαιρέστε τα ιππικά αθλήματα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες» ανέφερε η PETA σε ανάρτησή της στο X, συνοδευόμενη από το βίντεο του περιστατικού.

