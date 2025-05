Η Lego κατασκεύασε αυτοκίνητα F1 κανονικού μεγέθους για την παρέλαση στο Μαϊάμι GP

Η φετινή παρέλαση των οδηγών της Formula 1, στο πλαίσιο του Grand Prix του Μαϊάμι 2025, αναμένεται να μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο αξέχαστες στην πρόσφατη ιστορία του αθλήματος.

Πριν από την έναρξη του αγώνα της Κυριακής, οι οδηγοί εγκατέλειψαν το παραδοσιακό φορτηγό με πλατφόρμα, το οποίο τους μεταφέρει συνήθως στην πίστα για να χαιρετήσουν τους οπαδούς και εμφανίστηκαν με αυτοκίνητα F1 κανονικού μεγέθους, οδηγούμενα και κατασκευασμένα εξολοκλήρου από τουβλάκια Lego.

«Αυτή ήταν η πιο διασκεδαστική παρέλαση οδηγών που είχαμε ποτέ», δήλωσε ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari.

We'll never see LEGO the same way again..



Lego built a fully working F1 car, driven by 8 Time World Champion, Lewis Hamilton



- Nearly 1:1 scale

- 400,000 lego bricks

- 2x the weight of an actual F1 car

- 20 kph max speed

- 2 seater

- Proper F1 Pirelli Tires

- 22,000 hours of… pic.twitter.com/ChShes0GfY — Migs Lechon (@MigsLechon) May 5, 2025

«Θα πρέπει να σκουπίσουν την πίστα, υπάρχουν αρκετά συντρίμμια Lego στην πίστα», σχολίασε ο Max Verstappen. «Λίγο διαφορετικό, αυτό είναι σίγουρο!»

Με σχεδιασμό και χρωματισμούς που αντιστοιχούν απόλυτα στους πραγματικούς τους ομολόγους, το εγχείρημα αυτό αποτέλεσε φιλόδοξη συνεργασία της F1 με τη Lego. Για την κατασκευή των οχημάτων χρειάστηκε περισσότερος από ένας χρόνος και τεράστιες ποσότητες από τα μικροσκοπικά τουβλάκια.

Πώς κατασκευάστηκαν τα αυτοκίνητα F1 από Lego

Τον Ιανουάριο, το The Athletic - η σπορ έκδοση των New York Times, επισκέφθηκε το εργοστάσιο «μεγάλων κατασκευών» της Lego, στα περίχωρα της Πράγας, στην Τσεχία, για να δει από κοντά πώς φτιάχνονται αυτά τα οχήματα — και να δοκιμάσει την εμπειρία στο πιλοτήριο. Το να πατήσει κανείς το πόδι του στο εργοστάσιο της Lego είναι αρκετό για να ξυπνήσουν παιδικές αναμνήσεις.

Η βόλτα στις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής πόλης Κλάντνο αποκαλύπτει το μέγεθος των μεγάλων πρότζεκτ της Lego. Γύρω από την κεντρική αποθήκη υπάρχουν σκορπισμένα μοντέλα μεγάλης κλίμακας, έτοιμα για θεματικά πάρκα και απόρρητα έργα. Οι κατασκευαστές εργάζονται σε σταθμούς με οδηγίες και δίσκους γεμάτους τουβλάκια. Η διαδικασία θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνουν τα παιδιά τα δικά τους Lego, με τη διαφορά πως εδώ χρησιμοποιούνται κόλλες και σφυριά.

Καταλαμβάνοντας σημαντικό μέρος του χώρου, τα αυτοκίνητα της F1, ήταν έτοιμα για την πίστα του Μαϊάμι.

The LEGO McLaren cuts across everybody at Turn 1 but Ferrari come out in front 😱#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/AJoINnAQFW — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Αυτοκίνητα F1 από Lego: 400.000 τουβλάκια για το καθένα

Κάθε μία από τις 10 ομάδες έχει το δικό της αυτοκίνητο F1 σε φυσικό μέγεθος, κατασκευασμένο με απόλυτη πιστότητα, ώστε να προσεγγίζει την πραγματικότητα όσο το δυνατόν περισσότερο. Η κατασκευή κάθε οχήματος απαιτεί περίπου 400.000 τουβλάκια Lego, από ολόκληρο τον κατάλογο διαθέσιμων εξαρτημάτων. Οι λεπτομέρειες είναι εντυπωσιακές: διαφορετικά πλαϊνά, σχήματα, μεγαλύτερα κατώτερα πάνελ, και φυσικά οι χορηγοί — των οποίων τα λογότυπα έχουν αποδοθεί με τα μικρότερα διαθέσιμα τουβλάκια.

Τα σχέδια για την υλοποίηση αυτών των κατασκευών παρουσιάστηκαν στις αρχές του 2024. Όταν ο Martin Smida, ειδικός μηχανικός της Lego, ρωτήθηκε αν ήταν εφικτή η κατασκευή, απάντησε καταφατικά — αλλά «το 2026». Όμως, με τον χαρακτηριστικό ρυθμό της F1, το ακατόρθωτο έγινε δυνατό.

«Όλοι οι συνεργάτες μας, όλοι οι συνάδελφοί μου και όλες οι ομάδες της F1 λειτούργησαν τέλεια», δήλωσε ο Smida. «Για μένα, ήταν έκπληξη το πώς θα ήταν δυνατό με τόσες πολλές εταιρείες».

Παρά την παραδοσιακή μυστικοπάθεια των ομάδων της F1 όσον αφορά τα σχέδια των αυτοκινήτων, όταν ήρθε η ώρα των Lego, επέδειξαν εντυπωσιακή διάθεση συνεργασίας, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Το πρότζεκτ ξεκίνησε από τη σειρά Speed Champions της Lego για το 2025, με μικρογραφίες των αυτοκινήτων και των 10 ομάδων.

POV of Lewis Hamilton during the LEGO drivers' parade 😂



(via @LewisHamilton) pic.twitter.com/7PECO0anaw — SportsCenter (@SportsCenter) May 4, 2025

Ο Jonathan Jurion, ανώτερος σχεδιαστής του έργου, χρησιμοποίησε αυτά τα μοντέλα ως βάση για την ανάπτυξη των οχημάτων πλήρους κλίμακας. «Μόλις το αποκτήσαμε, το μετατρέψαμε σε μια αναβαθμισμένη κατασκευή χρησιμοποιώντας το λογισμικό μας, συνεργαζόμενοι στενά με τους μηχανολόγους μηχανικούς μας και όλα τα τμήματα για να βεβαιωθούμε ότι αυτό θα ήταν εφικτό», δήλωσε στο The Athletic.

Ο Jurion συνεργάστηκε με 26 σχεδιαστές και μηχανικούς. «Ανταλλάσσαμε ιδέες», είπε. «Μου αρέσει να κάνω πρωτότυπα σχέδια. Μου είχαν ζητήσει να κάνω μερικά για αυτό το συγκεκριμένο πρότζεκτ και είχαμε πολλές ιδέες».

Ήταν το πρώτο οδηγήσιμο όχημα στο οποίο εργάστηκε ο Jurion για τη Lego, αν και η εταιρεία έχει προηγούμενο σε ανάλογα φιλόδοξα πρότζεκτ: πέρυσι, ο Lando Norris οδήγησε ένα Lego supercar McLaren P1 στο Silverstone. Όμως, εκείνο βασιζόταν σε τουβλάκια Technic — πιο ενισχυμένα δομικά στοιχεία. Εδώ, χρησιμοποιήθηκαν τα απλά κομμάτια του «Lego System», κάτι που επέβαλε διαφορετική τεχνική.

Αυτοκίνητα F1 από Lego: Πώς συναρμολογήθηκαν

Τα αυτοκίνητα βασίζονται σε χαλύβδινο σκελετό βάρους 500 κιλών, επενδεδυμένο με 400.000 τουβλάκια που ζυγίζουν σχεδόν έναν τόνο. Οι κατασκευαστές στο Κλάντνο κόλλησαν όλα τα τουβλάκια μεταξύ τους για επιπλέον αντοχή, ενώ το κάθε αυτοκίνητο διαχωρίστηκε σε πέντε κύρια μέρη: κόκπιτ, κάλυμμα κινητήρα, μπροστινή πτέρυγα, πίσω δομή και το προστατευτικό φωτοστέφανο.

«Έπρεπε να απλοποιήσουμε πραγματικά τη διαδικασία επειδή έχουμε 10 από αυτά», εξήγησε ο Jurion. «Έτσι, αποφασίσαμε να ενσωματώσουμε όλα τα εξαρτήματα στο πλαίσιο και στη συνέχεια να κατασκευάσουμε τα τουβλάκια γύρω από αυτό».

Το γεγονός ότι τα οχήματα έπρεπε να είναι λειτουργικά και όχι απλώς στατικά, δημιούργησε τεράστιες τεχνικές απαιτήσεις.

«Πρώτον, χρειάζεται να έχεις έναν κινητήρα (ένα ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης σε αυτή την περίπτωση)», είπε ο Smida. «Μετά από αυτό, χρειάζεσαι κάτι για να συνδεθείς με τους τροχούς — ένα κιβώτιο ταχυτήτων και ένα διαφορικό. Εντάξει, μπορείς να το ξεκινήσεις. Αλλά αν κάτι ξεκινήσει, πρέπει να το σταματήσεις. Έτσι, μετά από αυτό, χρειάζεσαι μερικά φρένα. Και για πρώτη φορά σε αυτό το έργο, χρησιμοποιήσαμε υδραυλικά φρένα. Μόλις έχεις τα φρένα για να σταματήσεις, χρειάζεσαι να είναι οδηγήσιμο. Χρειάζεσαι κάποιο σύστημα διεύθυνσης (εξαρτήματα) και το τιμόνι».

Η ομάδα σχεδίασε ειδική κρεμαγιέρα μικρότερου μεγέθους, ενώ συνεργάστηκε και με κατασκευαστή αγωνιστικών φρένων για τη σωστή απόδοση.

This is what happens when you put @F1 drivers in LEGO cars 😂



🎥: @LewisHamilton pic.twitter.com/MwQQzSSa2N — F1 Miami Grand Prix (@f1miami) May 5, 2025

Αυτοκίνητα F1 από Lego: Πώς έγιναν πλήρως λειτουργικά

Σημαντική πρόκληση αποτέλεσε και το γεγονός ότι κάθε όχημα έπρεπε να φιλοξενεί δύο οδηγούς. Όπως φάνηκε στην παρέλαση του Μαϊάμι, το πιλοτήριο προσαρμόστηκε ώστε να χωράει και δεύτερο άτομο. «Έπρεπε να τα τροποποιήσουμε αρκετά για να χωρέσει ο δεύτερος οδηγός», είπε ο Jurion. «Έπρεπε να τα κάνουμε λίγο μακρύτερα».

Ο δεύτερος οδηγός κάθεται πίσω από την κανονική θέση του οδηγού F1, και για λόγους ασφαλείας, και οι δύο φορούν ζώνες. Η τελική ταχύτητα περιορίστηκε στα 19 χλμ/ώρα, παρά το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.

Χρειάστηκαν περισσότερες από 2.000 ώρες εργασίας ανά αυτοκίνητο, εντός τριών εβδομάδων. Τα οχήματα δοκιμάστηκαν σε υπόγειο πάρκινγκ για να διασφαλιστεί η σταθερότητά τους στον γύρο της παρέλασης.

Το πιλοτήριο διαθέτει τιμόνι, κουμπιά και διακόπτες για την ενεργοποίηση του κινητήρα. Το ηλεκτρικό σύστημα προσφέρει αξιοσημείωτη επιτάχυνση, όπως απέδειξε ο Smida κατά τη δοκιμή στο εργοστάσιο.

This is just epic! 🧱



Nearly 400,000 LEGO bricks have been used to create this Ferrari 👊#F1 #MiamiGP @LEGO_Group pic.twitter.com/lvjG8I5dQ7 — Formula 1 (@F1) May 1, 2025

Όπως και στα πραγματικά F1, η είσοδος του οδηγού απαιτεί χορογραφημένες κινήσεις: πρώτα ανεβαίνεις στο πλαϊνό πάνελ (ναι, από τουβλάκια), πατάς στο κάθισμα (ευτυχώς όχι Lego) και μετά γλιστράς τα πόδια στον περιορισμένο χώρο.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, τα οχήματα μεταφέρθηκαν στο Μαϊάμι. Ένα ειδικό γκαράζ Lego στήθηκε στην περιοχή των φιλάθλων στο Hard Rock Stadium, για να τα θαυμάσει το κοινό. Η Ferrari μάλιστα τοποθέτησε το δικό της Lego μονοθέσιο στο pit lane της.

Ωστόσο, το γεγονός ότι τα οχήματα ήταν πλήρως λειτουργικά παρέμεινε μυστικό έως την ώρα της παρέλασης, για να προκαλέσει τη μέγιστη έκπληξη στους θεατές.

«Αυτό είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», είπαν Jurion και Smida. «Το να τους βλέπουμε να οδηγούν τα αυτοκίνητα είναι καταπληκτικό».

Με πληροφορίες από New York Times