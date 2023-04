Χάλκινος ο Λευτέρης Πετρούνιας

Χάλκινος αναδείχθηκε ο Oλυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στην Αττάλεια.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας αγωνίστηκε στον τελικό των κρίκων και διεκδίκησε το έβδομο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής, κάτι που δεν έχει πετύχει κανείς αθλητής στα 68 χρόνια ιστορίας του θεσμού.

Ωστόσο ο Χρυσός Ολυμπιονίκης δεν κατάφερε να κατακτήσει το 7ο χρυσό μετάλλιο αλλά αναδείχθηκε τρίτος κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με 14.733 βαθμούς.

Πρώτος αναδείχθηκε ο Αντέμ Ασίλ από την Τουρκία με 14.933 βαθμούς και δεύτερος ο Βαν Νταβτιάν από την Αρμενία, που είχε ίση βαθμολογία με τον Λευτέρη Πετρούνια αλλά το πρόγραμμά του ήταν πιο δύσκολο.

Συνολικά έχει 8 μετάλλια, έξι χρυσά και δύο χάλκινα μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Έλληνας αθλητής μαζί με τον Κρίζτιαν Μπέρκι, είναι μέχρι τώρα οι μοναδικοί με έξι χρυσά μετάλλια.

Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) - 14.933

Βαν Νταβτιάν (Αρμενία) - 14.733

Λευτέρης Πετρούνιας (ΕΛΛΑΔΑ) - 14.733

Μάρκο Λοντάντιο (Ιταλία) - 14.666

Νικίτα Σιμόνοβ (Αζερμπαϊτζάν) - 14.566

Κόρντεϊ Τάλοχ (Μ. Βρετανία) - 14.466

Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) - 14.433

Σωκράτης Πηλλακούρης (Κύπρος) - 14.233

"You can always count upon this man!"



Eleftherios Petrounias with the sort of incredible rings showing we have seen so often over the years - but it always leaves us amazed.



14.733 is the score.



WATCH LIVE 📹 https://t.co/VoN2weLz5q#Antalya2023 | #Artistic | #Gymnastics pic.twitter.com/Kjm75Fn2wy