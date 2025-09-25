Γουέιν Ρούνεϊ: «Αν δεν ήταν η γυναίκα μου, θα ήμουν νεκρός»

Ο Γουέιν Ρούνεϊ αποκάλυψε ότι η σύζυγός του, Κολίν, ήταν εκείνη που τον κράτησε «στη ζωή» την περίοδο που πάλευε με σοβαρά προβλήματα αλκοολισμού.

Ο 39χρονος, πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μίλησε στο podcast Rio Ferdinand Presents για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε κατά τη διάρκεια της καριέρας του:

«Ειλικρινά πιστεύω πως αν δεν ήταν εκείνη, θα ήμουν νεκρός», τόνισε. «Έχω κάνει λάθη στο παρελθόν, που είναι γνωστά, αλλά η Κολίν με κρατάει στον σωστό δρόμο εδώ και πάνω από 20 χρόνια».

Ο Ρούνεϊ περιέγραψε ότι συχνά έπινε συνεχόμενα για δύο ημέρες: «Ήθελα να βγαίνω, να περνάω καλά με τους φίλους μου. Έφτασε σε σημείο που το παράκανα. Δεν πίστευα ότι μπορούσα να μιλήσω σε κάποιον, ούτε ήθελα να γίνω βάρος. Έπινα δύο μέρες σερί, πήγαινα στην προπόνηση, έβαζα δύο γκολ το Σαββατοκύριακο και μετά ξανά τα ίδια».

Facebook Twitter Γουέιν και Κολίν Ρούνεϊ / Φωτ: EPA, αρχείου

Παραδέχτηκε μάλιστα ότι προσπαθούσε να κρύψει την κατάσταση από την ομάδα, χρησιμοποιώντας κολλύριο, τσίχλες και άφτερ σέιβ ώστε να μην φαίνεται ότι είχε πιει. «Η Κολίν με βοήθησε να το ελέγξω. Με διαχειρίστηκε γιατί πραγματικά χρειαζόμουν διαχείριση», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Guardian