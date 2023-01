Για πρώτη φορά λευκή κάρτα σε ποδοσφαιρικό αγώνα - Σε ένδειξη fair play

Μετά τις γνωστές κόκκινη και κίτρινη κάρτα με τις οποίες «φιλοδορεί» ο εκάστοτε διαιτητής παίκτες και προπονητές στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, για πρώτη φορά το Σάββατο βγήκε σε ματς και η λευκή κάρτα.

Συγκεκριμένα, ο ρεφερί έδειξε λευκή κάρτα στο ιατρικό προσωπικό στο ματς μεταξύ Μπενφίκα και Σπόρτινγκ Λίσπον κατά τη διάρκεια των προημιτελικών Κυπέλλου γυναικών.

Με την Μπενφίκα να προηγείται 3-0 στο 44ο λεπτό τού αγώνα, το ιατρικό προσωπικό και των δύο ομάδων έσπευσε σε βοήθεια ενός φιλάθλου που κατέρρευσε στην κερκίδα.

Μετά την αίσια έκβαση τού περιστατικού, η διαιτητής Καταρίνα Κάμπος επεφύλασσε μια ιστορική έκπληξη στο άθλημα, δείχνοντας λευκή κάρτα και στις δύο ιατρικές ομάδες, κίνηση που έγινε δεκτή με επευφημίες και χειροκροτήματα από τους φιλάθλους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο Εστάδιο ντα Λους της Λισαβώνας.

You may think you are familiar with all basic rules of football, but did you know that a white card is shown for a fair play? 😯



Pioneered by the Portuguese Referee Association, and the Portuguese FA, and have been introduced with the support of FIFA, pic.twitter.com/OaSF6bDlWP