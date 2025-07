Formula 1 - Red Bull: Απολύθηκε ο Κρίστιαν Χόρνερ μετά από 20 χρόνια στην ομάδα

Ο Κρίστιαν Χόρνερ απομακρύνθηκε από τη θέση του επικεφαλής της ομάδας της Red Bull στη Formula 1, όπως επιβεβαίωσε επίσημα η αυστριακή εταιρεία. Ο 51χρονος Βρετανός, που ήταν στο τιμόνι της Red Bull Racing από το 2005, αποτελούσε τον μακροβιότερο team principal στην ιστορία της F1.

Η αποχώρησή του έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά την εμπλοκή του σε εσωτερική έρευνα, έπειτα από καταγγελία γυναίκας υπαλλήλου της ομάδας για «ελεγκτική συμπεριφορά». Ο ίδιος είχε αρνηθεί εξαρχής όλες τις κατηγορίες.

Σε ανακοίνωσή της, η Red Bull ευχαρίστησε τον Χόρνερ για την πολυετή προσφορά του, σημειώνοντας: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Christian Horner για την εξαιρετική του δουλειά τα τελευταία 20 χρόνια. Με την ακούραστη αφοσίωση, την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την καινοτόμο σκέψη του, συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωση της Red Bull Racing ως μιας από τις πιο επιτυχημένες και ελκυστικές ομάδες στη Formula 1. Ευχαριστούμε για όλα, Christian — θα παραμείνεις για πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας».

Ο Χόρνερ είχε οδηγήσει την ομάδα σε πολλαπλά πρωταθλήματα κατασκευαστών και οδηγών, διαμορφώνοντας ένα από τα κυρίαρχα αγωνιστικά project της σύγχρονης Formula 1.

Ποιος είναι ο Κρίστιαν Χόρνερ

Ο Κρίστιαν Χόρνερ γεννήθηκε το 1973 και ανέλαβε τη θέση του επικεφαλής της Red Bull Racing το 2005, σε ηλικία μόλις 31 ετών, καθιστώντας τον τον νεότερο team principal στην ιστορία της Formula 1. Υπό την ηγεσία του, η Red Bull κατέκτησε έξι παγκόσμιους τίτλους κατασκευαστών και οκτώ πρωταθλήματα οδηγών, μετατρέποντας την αυστριακή ομάδα σε κυρίαρχη δύναμη του σπορ.

Πριν τη διοικητική του καριέρα, είχε σύντομη πορεία ως οδηγός στη Formula 3000, προτού ιδρύσει την αγωνιστική ομάδα Arden International. Το 2013 τιμήθηκε με τον τίτλο του Officer of the Order of the British Empire (OBE), ενώ το 2024 αναβαθμίστηκε σε Commander (CBE) για την προσφορά του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Είναι παντρεμένος από το 2015 με τη Βρετανίδα τραγουδίστρια Geri Halliwell (Ginger Spice των Spice Girls), με την οποία έχουν αποκτήσει έναν γιο, ενώ μαζί μεγαλώνουν και τα παιδιά τους από προηγούμενες σχέσεις.

Παρά τις πρόσφατες καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά από γυναίκα εργαζόμενη της Red Bull, τις οποίες αρνήθηκε κατηγορηματικά, ο Χόρνερ διατηρούσε τη θέση του μέχρι και την αιφνιδιαστική απομάκρυνσή του τον Ιούλιο του 2025.

Με πληροφορίες από SkyNews