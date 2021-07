Η σύγκρουση του Max Verstappen με τον Lewis Hamilton στο βρετανικό Grand Prix έχει τεράστιες επιπτώσεις, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Red Bull Christian Horner, ο οποίος είπε ότι το ατύχημα κόστισε στην ομάδα 1,8 εκατομμύρια δολάρια.

Ένα τέτοιο ποσό φέρνει σημαντικές επιπλοκές στην εποχή των ορίων στους προϋπολογισμούς των ομάδων, πρόσθεσε.

Verstappen and Hamilton collide!



The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash.



The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks