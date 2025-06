EuroLeague: Αυτές είναι οι 20 ομάδες της νέας σεζόν - Η αλλαγή με τον μικρό τελικό

Οριστικοποιήθηκαν οι 20 ομάδες της EuroLeague κατά τη συνεδρίαση των μετόχων, για τη σεζόν 2025-2026.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία, θα έχουμε επίσημα 20 ομάδες της EuroLeague που θα διεκδικούν τη δόξα. Μια συναρπαστική νέα εποχή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ξεκινάει ΤΩΡΑ!» έγραψε στη σχετική ανάρτησή της η Euroleague.

