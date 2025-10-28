Euroleague: Απόψε ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ - Η ώρα και το κανάλι

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται, απόψε στις 9μμ, στο ΟΑΚΑ, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν έχουν ως στόχο την επιστροφή στις νίκες, μετά την, εκτός έδρας, ήττα απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια (92-75).

Από την άλλη, οι Ισραηλινοί ταξιδεύουν στην Αθήνα με ψυχολογία, έχοντας νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μετά το ματς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, ακολουθεί την προσεχή Πέμπτη (31/10) εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Ο αποψινός αγώνας θα προβληθεί από το κανάλι Novasports Prime.

Euroleague: Χρηματικό πρόστιμο στον Αταμάν

Πρόστιμο 8.000 ευρώ επιβλήθηκε, από τη Euroleague, στον Εργκίν Αταμάν.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της διοργάνωσης, αιτία αποτελεί η στάση του Τούρκου τεχνικού στον τελευταίο αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βίρτους Μπολόνια.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, «ο κ. Έργκιν Άταμαν, προπονητής του Παναθηναϊκού, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ για πράξεις που συνιστούν έλλειψη σεβασμού προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός , σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».

Ο Έργκιν Άταμαν, κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια την περασμένη αγωνιστική, έδειξε τον εκνευρισμό του και διαμαρτυρήθηκε έντονα σχετικά με μια απόφαση των διαιτητών.