Eurobasket 2025: Σήμερα ο αγώνας Ελλάδα-Φινλανδία για το χάλκινο μετάλλιο - Η ώρα και το κανάλι

Η Εθνική Ελλάδος ετοιμάζεται να δώσει την πιο σημαντική μάχη των τελευταίων 16 ετών, καθώς αντιμετωπίζει σήμερα (17:00 ΕΡΤ1, Novasports) την Φινλανδία στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025, σε έναν αγώνα που οδηγεί στο βάθρο και το χάλκινο μετάλλιο.

Η ήττα από την Τουρκία στον ημιτελικό του Eurobasket ήταν βαριά, περισσότερο πνευματικά παρά αγωνιστικά. Όμως, όπως ξεκαθάρισε και ο Βασίλης Σπανούλης, «το μπάσκετ δεν είναι μαθηματικά». Όλες οι ομάδες έχουν την κακή τους μέρα και, ευτυχώς για την Ελλάδα, αυτή ήρθε στους «4» και όχι νωρίτερα. Πλέον, υπάρχει ακόμη μια ευκαιρία, και αυτή δεν πρέπει να πάει χαμένη.

Η πρόκληση της Φινλανδίας μόνο αμελητέα δεν είναι. Η ομάδα του ευρωπαϊκού βορρά έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακή πορεία στο τουρνουά, αποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη του φινλανδικού μπάσκετ δεν είναι τυχαία. Τα στατιστικά τους στο Ευρωμπάσκετ μιλούν από μόνα τους: κορυφαία ομάδα σε τρίποντα ανά αγώνα, με εντυπωσιακή ταχύτητα μετάβασης από την άμυνα στην επίθεση και τρομερή ενέργεια στο επιθετικό ριμπάουντ.

Η Ελλάδα όμως διαθέτει εμπειρία, ποιότητα και κυρίως βαθύ κίνητρο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Κώστας Σλούκας (στον πιθανώς τελευταίο του αγώνα με το εθνόσημο) και οι υπόλοιποι διεθνείς καλούνται να δείξουν χαρακτήρα. Ο μικρός τελικός είναι ένας πραγματικός τελικός για την Εθνική, που μετά από 16 χρόνια διεκδικεί μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ.

Ο Σπανούλης ζήτησε από τους παίκτες του να δουν το ματς σαν το μεγαλύτερο της καριέρας τους. Γιατί ίσως να είναι. Το ίδιο ζητά και ο κόσμος. Για ένα μετάλλιο που δεν θα είναι απλώς χάλκινο. Θα είναι χρυσάφι για την ψυχολογία, το μέλλον και τη νέα γενιά του ελληνικού μπάσκετ.

Στον μεγάλο τελικό ( 21:00 ΕΡΤ1, Novasports), η Γερμανία, στον τρίτο της τελικό σε Ευρωμπάσκετ μετά από εκείνον του 1993 (χρυσό μετάλλιο) και του 2005 (ηττήθηκε από την εθνική Ελλάδας και πήρε το αργυρό) θ' αντιμετωπίσει την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, η οποία θα διεκδικήσει απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια το πρώτο χρυσό της Ιστορίας της στη διοργάνωση και το δεύτερο μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ, μετά το αργυρό του 2001.