EuroBasket 2025: Πόσα χρήματα κερδίζει η ομάδα που θα σηκώσει την κούπα

Το EuroBasket δεν χαρίζει μόνο δόξα και τρόπαια, αλλά συνοδεύεται και από αξιόλογα χρηματικά έπαθλα. Η ομάδα που θα σηκώσει την κούπα φέτος εκτιμάται ότι θα λάβει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, ποσό που καταβάλλεται απευθείας στην εθνική ομοσπονδία και όχι στους παίκτες.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, τα χρηματικά έπαθλα κατανέμονται ανάλογα με την τελική θέση. Η δεύτερη ομάδα αναμένεται να λάβει μεταξύ 500.000 και 800.000 ευρώ, ενώ η τρίτη από 400.000 έως 600.000 ευρώ. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 4 έως 8 θα εξασφαλίσουν μικρότερα ποσά, που κυμαίνονται μεταξύ 100.000 και 300.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα χρήματα δεν καταλήγουν απευθείας στους αθλητές, αλλά χρησιμοποιούνται από τις ομοσπονδίες για την κάλυψη εξόδων, μπόνους ή επενδύσεων σε προγράμματα ανάπτυξης. Τυχόν πρόσθετες αμοιβές για τους παίκτες δίνονται μέσω εθνικών συμβάσεων ή χορηγικών συμφωνιών. Έτσι, για τους ίδιους τους αθλητές, το μεγαλύτερο κέρδος παραμένει το γόητρο της διάκρισης και η καταξίωση στο κορυφαίο μπασκετικό ραντεβού της Ευρώπης.