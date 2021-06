Αισιόδοξα είναι τα νεότερα που φτάνουν από την Κοπεγχάγη, μετά την κατάρρευση του 29χρονου παίκτη της Δανίας μέσα στο γήπεδο Parken, στον αγώνα με την Φινλανδία για το Euro 2020.

Περίπου μία ώρα μετά την διακοπή του αγώνα και τις δραματικές εικόνες μέσα στο παγωμένο γήπεδο, η UEFA εξέδωσε ανακοίνωση στο Twitter ενημερώνοντας πως ο παίκτης διακομίστηκε σε νοσοκομείο και έχει σταθεροποιηθεί.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.