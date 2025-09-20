ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ελίνα Τζένγκο: «Θα δουλέψω και θα κερδίσω το επόμενο παγκόσμιο»

«Νιώθω χαζή που άφησα ένα μετάλλιο να πέσει μέσα από τα χέρια μου»

Ελίνα Τζένγκο: «Θα δουλέψω και θα κερδίσω το επόμενο παγκόσμιο»
Η Ελίνα Τζένγκο, μετά τον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου όπου κατέκτησε την πέμπτη θέση, μίλησε για την απογοήτευσή της αλλά και για τα σχέδιά της για το μέλλον.

«Νιώθω χαζή που άφησα ένα μετάλλιο να πέσει μέσα από τα χέρια μου», ανέφερε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. «Δεν πτοούμαι. Θα δουλέψω όσο περισσότερο μπορώ για το επόμενο παγκόσμιο και θα το κερδίσω».

Η Τζένγκο τόνισε ότι η συγκέντρωση ήταν καθοριστική για την επίδοσή της: «Μπήκα με καρδιά, αλλά έπρεπε να μπω πιο συγκεντρωμένη. Είμαι θυμωμένη, αλλά όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα».

Η αθλήτρια εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη συμμετοχή της στον τελικό και την υγεία της: «Ευχαριστώ τον Θεό που κατάφερα να μπω στον τελικό. Τέλειωσε η σεζόν υγιής. Θέλει πείσμα και υπομονή».

Η Ελίνα Τζένγκο παραμένει αποφασισμένη να συνεχίσει την προετοιμασία της για τις επόμενες διοργανώσεις, με στόχο το μετάλλιο σε επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

 


 

