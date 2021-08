Τριετές συμβόλαιο (2+1 χρόνια) με ετήσιες απολαβές 35 εκατομμύρια ευρώ είναι το χρυσό συμβόλαιο του Λιονέλ Μέσι με την νέα του ομάδα, την Παρί Σεν Ζερμαίν.

Ο 34χρονος επιθετικός θα λαμβάνει περίπου 3 εκατ. το μήνα ενώ μεταβαίνει ήδη σήμερα στο Παρίσι, σύμφωνα με πληροφορίες προκειμένου να γίνει αύριο η επίσημη παρουσίασή του.

Την είδηση της μεταγραφής επιβεβαίωσε ο πατέρας του Μέσι, Χόρχε στην La Sexta.

Η Γαλλική L' equipe ήδη ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια.

Ο Μέσι μόλις την Κυριακή έδωσε συνέντευξη τύπου αποχαιρετώντας με κλάματα την Μπαρτσελόνα, την ομάδα του επί δύο σχεδόν δεκαετίες. Ο ίδιος δήλωσε συγκινημένος ότι έκανε τα πάντα για να μείνει αλλά λόγω κάποιων κανονισμών της La Liga, το κλαμπ δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.

«Προσφέρθηκα να μειώσω (τον μισθό) στο 50%. Η είδηση ότι ζήτησα 30% είναι ψευδής. Έκανα τα πάντα», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης ενώ διευκρίνισε ότι ακόμα δεν έχει συμβιβαστεί με την ιδέα ότι φεύγει και αλλάζει εντελώς η ζωή του.

«Δεν μπορώ να πω τι σκέφτομαι. Δεν έχω συμβιβαστεί με την ιδέα ότι φεύγω και αλλάζω εντελώς τη ζωή μου. Από τα 16 είμαι στην πρώτη ομάδα και τώρα θα αλλάξουν όλα, ειδικά για την οικογένειά μου, διότι πίστευαν ότι θα παραμείνουν στην πόλη. Ξέρω ότι θα είμαστε ok, θα είναι δύσκολη αλλαγή, όμως πρέπει να το αποδεχθούμε και να προχωρήσουμε» είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο της Παρί.

Lionel Messi joins PSG... HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. 🇦🇷🇫🇷 #Messi



Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA