Δολοφονία Μιχάλη Κατσουρή: Υποδέχθηκαν με καπνογόνα Κροάτες χούλιγκαν που αποφυλακίστηκαν

Επέστρεψαν στην Κροατία οι πρώτοι χούλιγκαν της Ντίναμο Ζάγκρεμπ που είχαν συλληφθεί μετά τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρή και δεκάδες μέλη των «Bad Blue Boys» τους υποδέχθηκαν με καπνογόνα.

Δεκάδες Κροάτες υποδέχτηκαν τους χούλιγκαν με καπνογόνα και ενθουσιασμό στο αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ, τέσσερις μήνες μετά τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρή.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα κροατικά μέσα ενημέρωσης, φαίνεται ομάδα ατόμων να ανάβει καπνογόνα και να φωνάζει, μεταξύ άλλων, το όνομα της Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Dobrodošli kući braćo! 🍻

