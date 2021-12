Βρέθηκε κλεμμένο ρολόι του Μαραντόνα- «Χάθηκε» στο Ντουμπάι, εντοπίστηκε στην Ινδία

Ένα ρολόι που κάποτε ανήκε στον Ντιέγκο Μαραντόνα, το οποίο εκλάπη από το Ντουμπάι, εντοπίστηκε στην Ινδία.

Πρόκειται για ένα ρολόι Hublot- περιορισμένη έκδοση- που φέρει την υπογραφή του θρύλου του ποδοσφαίρου στο καντράν, ενώ στην πίσω πλευρά είναι χαραγμένη η μορφή του Αργεντινού, με τη φανέλα με το Νο10 και τα χέρια υψωμένα.

Το ρολόι βρέθηκε στην κατοχή άνδρα ο οποίος συνελήφθη στο σπίτι του, στην πολιτεία Άσαμ της Ινδίας. Ο συγκεκριμένος εργαζόταν ως σεκιούριτι σε εταιρεία στο Ντουμπάι η οποία φυλάει προσωπικά αντικείμενα του Μαραντόνα, που πέθανε πέρυσι στα 60 του, έπειτα από καρδιακή προσβολή.

Ο άνδρας φέρεται να έκλεψε το ρολόι την προηγούμενη εβδομάδα και στη συνέχεια ζήτησε από τον εργοδότη του άδεια να επιστρέψει στην Ινδία, λέγοντας ότι θέλει να φροντίσει τον άρρωστο πατέρα του.

«Ένα ακριβό ρολόι Hublot… Μαραντόνα… Ντουμπάι… Αστυνομία του Άσαμ. Φαίνονται σαν τυχαίες λέξεις, έτσι δεν είναι; Αλλά σήμερα όλες αυτές οι λέξεις συνδυάστηκαν όμορφα, δηλώνοντας την ιστορία μιας επιτυχούς διεθνούς συνεργασίας ανάμεσα στην αστυνομία του Ντουμπάι και του Άσαμ», έγραψε στο Twitter ο Μπάσκαρ Τζιότι Μαχάντα, διευθυντής της αστυνομίας στη συγκεκριμένη πολιτεία.

Σύμφωνα με τον Μαχάντα, ο δράστης πέρα από το ρολόι έκλεψε και άλλα αντικείμενα που βρίσκονταν σε χρηματοκιβώτιο.

A costly Hublot watch... Maradona... Dubai... Assam Police

Looks like random words, don't they?

But today all these words came together nicely, stating a story of successful International Cooperation between #DubaiPolice and @assampolice . pic.twitter.com/oMRYgpX3HH