Βραβεία ΠΣΑΠΠ 2025: Συγκίνησε ο μικρός Μιχαήλ που νίκησε τον καρκίνο

Ο μικρός μαχητής Μιχαήλ Πάνου βραβεύτηκε πρώτος στην 44η γιορτή του ΠΣΑΠΠ - Σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκροτούσαν

LifO Newsroom
Βραβεία ΠΣΑΠΠ 2025: Συγκίνησε ο μικρός Μιχαήλ που νίκησε τον καρκίνο
Φωτ.: Eurokinissi
Η 44η γιορτή του ΠΣΑΠΠ πραγματοποιήθηκε χθες στην σκηνή της Στέγης του Iδρύματος Ωνάση.

Βραβεύθηκαν αρκετοί αθλητές και αθλήτριες που έχουν αφήσει το δικό τους «αποτύπωμα» εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Πρώτος από όλους βραβεύτηκε ο μικρός Μιχαήλ Πάνου που συγκίνησε με την εμφάνισή του.

Στις 30 Μαρτίου 2025 στην αναμέτρηση μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για τα playoffs, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Σταύρος Πήλιος έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα, χαρίζοντας τη φανέλα τους στον μικρό Μιχαήλ, ο οποίος είχε νικήσει τη δύσκολη και μεγάλη μάχη με τον καρκίνο.

Βραβεία ΠΣΑΠΠ 2025: Το μήνυμα που έστειλε ο μικρός Μιχαήλ

Τότε, είχε κάνει την εμφάνισή του στο γήπεδο με ένα πλακάτ που έγραφε: «Νίκησα τον καρκίνο στο κεφάλι. Να έχετε πίστη και πείσμα στη ζωή σας».

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής, βράβευσε τον μικρό Μιχαήλ ο οποίος έκανε όσους ήταν στην αίθουσα της Στέγης να σηκωθούν όρθιοι και να τον χειροκροτήσουν.

«Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Μιχαήλ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΠΣΑΠΠ που μου δίνει σήμερα αυτό το ξεχωριστό βραβείο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Πήλιο και τον κ. Κωνσταντέλια για τις φανέλες που μου έδωσαν πέρυσι. Η βία στα γήπεδα δεν έχει καμία θέση. Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο στην οικογένειά μου και σε όλα τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη στο νοσοκομείο Μαριάννα Βαρδινογιάννη» είπε ο μικρός φίλαθλος της ΑΕΚ και ξέσπασε σε κλάματα.

 
 
 
