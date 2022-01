Τον τίτλο στο διπλό του Australian Open κατάφεραν να καταστήσουν στη Μελβούρνη ο Νικ Κύργιος κι ο Θανάσης Κοκκινάκης, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την πορεία τους στη διοργάνωση.

Το φοβερό δίδυμο επικράτησε των Αυστραλών Ματ Έμπντεν/Μαξ Παρσέμε 2-0 σετ (7-5, 6-4) και σήκωσαν την κούπα.

Oι φοβεροί Ελληνοαυστραλοί έγιναν η πρώτη ομάδα από την χώρα τους που κατακτάει major τίτλο μετά από 22 χρόνια. Είναι, μάλιστα, και η πρώτη ομάδα στην Open Era που μπαίνει με wild card στη διοργάνωση και φεύγει με την κούπα.

Kyrgios and Kokkinakis are now major champions. #Ausopen pic.twitter.com/cUUagZC5a9 — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) January 29, 2022

Οι δύο τους πανηγύρισαν τον τίτλο στο διπλό του Australian Open με πειράγματα κατά τη διάρκεια της flash interview μετά από τη λήξη της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα ο Κύργιος επιχειρώντας να πειράξει τον συμπαίκτη του, προέτρεψε τις κοπέλες να ετοιμαστούν μιας και θα έβγαιναν στη Μελβούρνη να το πανηγυρίσουν.

«Νικ, σ' αγαπώ αδερφέ μου"» είπε ο Κοκκινάκης μετά από την κατάκτηση του τίτλου και συνέχισε. «Μπορώ να πω ότι σίγουρα δεν περιμέναμε να φτάσουμε κοντά σε αυτό τον τίτλο και με την βοήθεια του κόσμου όλη η εβδομάδα ήταν απίστευτη. Η κάλυψη του γεγονότος και η εμπιστοσύνη που πήραμε ήταν ό,τι χρειαζόμασταν και δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε τίποτα παραπάνω».