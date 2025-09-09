ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
«Άστραψε και βρόντηξε» η Σάκκαρη: Λογομάχησε με τους διαιτητές για να διακοπεί ο αγώνας της λόγω κακοκαιρίας

Η Μαρία Σάκκαρη και η Γαλλίδα Ζακεμό διέκοψαν τον αγώνα τους στη Γουαδαλαχάρα λόγω ολισθηρού τερέν παρά την αρχική διαφωνία των υπευθύνων

LifO Newsroom
Η στιγμή της αποχώρησης των δύο αθλητριών / Φωτ: Χ
Η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με τη Γαλλίδα Έλσα Ζακεμό στο Open της Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό διεκόπη εξαιτίας της κακοκαιρίας, ωστόσο η απόφαση αυτή δεν ελήφθη χωρίς έντονες συζητήσεις μεταξύ παικτριών και διαιτητών.

Με το σκορ στο 4-1 υπέρ της Ζακεμό, η οποία είχε ήδη «σπάσει» δύο φορές το σερβίς της Σάκκαρη, η Γαλλίδα ζήτησε επανειλημμένα τον έλεγχο του τερέν, καθώς η βροχή είχε ξεκινήσει και το ελαφρώς βρεγμένο γήπεδο θεωρήθηκε επικίνδυνο. Παρά τον αρχικό της έλεγχο, η διαιτητής έκρινε ότι ο αγώνας μπορούσε να συνεχιστεί, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση τόσο της Ζακεμό όσο και της Σάκκαρη, οι οποίες συμφώνησαν πως έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλειά τους.

Η Ελληνίδα τενίστρια ήταν μάλιστα ξεκάθαρη στην τοποθέτησή της ζητώντας να διακοπεί η αναμέτρηση. Ακολούθησε έντονη συζήτηση στην οποία παρενέβη και ο υπεύθυνος του τουρνουά. Τελικά, η εμφάνιση ενός ισχυρού κεραυνού πάνω από το γήπεδο έβαλε οριστικό τέλος στη διαμάχη: οι δύο τενίστριες αποχώρησαν αμέσως για τα αποδυτήρια.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν δύο ώρες αργότερα ότι το παιχνίδι θα συνεχιστεί την Τετάρτη (10/9).

