Ιστορία γράφει η Μαρία Σάκκαρη και στο US Open, καθώς με μία εμφατική νίκη επί της Καρολίνα Πλίσκοβα με 2-0 σετ προκρίθηκε στα ημιτελικά.

Μετά το Ρολάν Γκαρός, όπου έγινε η πρώτη Ελληνίδα που μετείχε σε ημιτελικά Γκραν Σλαμ, επανέλαβε αυτή την εκπληκτική πορεία και στη Νέα Υόρκη, για να γίνει η πρώτη εκπρόσωπος της χώρας μας που προκρίνεται στις «4» στο US Open.

Η Σάκκαρη νίκησε με 6-4, 6-4 την Πλίσκοβα, το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης σε 88 λεπτά. Επόμενη αντίπαλός της θα είναι η Έμα Ραντουκάνου, η 18χρονη Βρετανίδα που πραγματοποιεί εντυπωσιακή πορεία στο US Open.

«Θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη στην Ελλάδα, γιατί δυσκολευτήκαμε πολύ τον προηγούμενο μήνα, με τις φωτιές», δήλωσε η Σάκκαρη. «Το να κερδίζω για την Ελλάδα, το να κάνω τους Έλληνες υπερήφανους και χαρούμενους, ιδιαίτερα σε δύσκολες στιγμές, με κάνει ακόμη πιο ευτυχισμένη, γιατί ξέρετε πόσο αγαπώ τη χώρα μου», συμπλήρωσε.

«Μετά τον πρώτο μου ημιτελικό σε Γκραν Σλαμ, στο Ρολάν Γκαρός, ένιωθα ότι μπορώ να το κάνω ξανά. Δεν ήταν τύχη, γιατί νίκησα όλες αυτές τις καλές παίκτριες», τόνισε η 26χρονη και εξέφρασε την άποψη ότι είχε από τις πιο δύσκολες κληρώσεις στο τουρνουά.

«Έπρεπε να παίξω πραγματικά καλά για να βρεθώ εδώ. Αυτό μου δίνει πολύ αυτοπεποίθηση, γιατί νίκησα κάποιες πάρα πολύ καλές παίκτριες για να φτάσω στον ημιτελικό αυτή τη φορά. Νιώθω πραγματικά καλά, δεν ξέρω να το γρουσουζέψω», συμπλήρωσε.

Η Σάκκαρη πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή παίζει καλό τένις και είναι ήρεμη. «Δεν θέλω να ενθουσιαστώ υπερβολικά με αυτή τη νίκη, γιατί πρέπει να παίξω αύριο. Αν είχα μία ημέρα ρεπό, θα ήταν διαφορετικά», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στην αντίπαλό της, την Έμα Ραντουκάνου, δήλωσε ότι δεν την ξέρει πολύ καλά, γιατί είναι νέα παίκτρια. «Προφανώς κάνει το τουρνουά της ζωής της. Της αξίζει να είναι εδώ», πρόσθεσε. «Δεν θα αποκαλούσα τον εαυτό μου φαβορί. Πιστεύω ότι όλες έχουμε ίσες πιθανότητες να κερδίσουμε τον ημιτελικό και μετά τον τίτλο. Όλες είμαστε εδώ για κάποιο λόγο, παίζουμε καλά», συμπλήρωσε αναφερόμενη στις τέσσερις αθλήτριες που έχουν περάσει στα ημιτελικά.

