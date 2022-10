Η Άρσεναλ υποδέχθηκε bisexual ποδοσφαιριστή που δέχθηκε bullying: «Η συμπερίληψη δεν έχει σεζόν»

Ο bisexual ποδοσφαιριστής Jahmal Howlett-Mundle έκανε το ντεμπούτο του στην Άρσεναλ αυτό το Σαββατοκύριακο - σε μια μοναδική εμφάνιση στο γήπεδο σε μια προσπάθεια προώθησης της LGBTQ+ συμπερίληψης στο άθλημα.

Ο Howlett-Mundle, ο οποίος έχει γίνει στόχος ομοφοβικής κακοποίησης από τον Ιούλιο του 2021 που έκανε το coming out του, εντάχθηκε στην ομάδα της Premier League για να σηματοδοτήσει την υποστήριξή της στην εκστρατεία Rainbow Laces του Stonewall.

🌈 We are proud to support Stonewall's Rainbow Laces campaign



🙌 Today we welcome two special guests from the LGBTQ+ community to talk ahead of our games at Emirates Stadium, and Meadow Park.



Find out more 👇 — Arsenal (@Arsenal) October 30, 2022

Η εκστρατεία Rainbow Laces έχει στόχο να στηρίξει την ένταξη των LGBTQ+ ατόμων σε όλο τον αθλητισμό, με τους υποστηρικτές να φορούν κορδόνια με ουράνιο τόξο για να ανοίξει επιτέλους η σχετική συζήτηση.

The Association is proud to show its support for Stonewall’s Rainbow Laces campaign. Our North Shropshire U12 girls wore rainbow laces at yesterdays home fixture. 🌈



🔵🟡🔵🟡 pic.twitter.com/miM4KQ7sn9 — North Shropshire District Football (@NorthU11s) October 28, 2022

Στον χθεσινό αγώνα της Κυριακής στο στάδιο Emirates εναντίον της Nottingham Forest η Άρσεναλ κέρδισε με 5-0 και ο Howlett-Mundle τόνισε ότι οι Gunners είναι πάντα «μία από τις πιο δύσκολες ομάδες για να παίξεις εναντίον τους».

Ο Howlett-Mundle, ο οποίος αγωνίζεται στη Ramsgate της Isthmian League, δήλωσε στο Arsenal Programme ότι η συμμετοχή του στην εκστρατεία δείχνει πόση πρόοδο έχει κάνει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

We are proud to support Stonewall's Rainbow Laces campaign 🏳️‍🌈 — Arsenal (@Arsenal) October 28, 2022

«Η συμπερίληψη δεν έχει σεζόν»

«Πριν από ενάμιση χρόνο, δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα είχα την ευκαιρία να υποστηρίξω μια τόσο καταπληκτική εκστρατεία σε ένα πανέμορφο γήπεδο όπως το Emirates», είπε.

Ο 25χρονος αναγνώρισε ότι εκστρατείες όπως το Rainbow Laces είναι «εξαιρετικά σημαντικές σε όλη την ποδοσφαιρική πυραμίδα».

«Το φετινό θέμα είναι "Inclusion has no off-season"», και δικαίως. «Η υποστήριξη της LGBT+ κοινότητας θα πρέπει να είναι κάτι που ισχύει όλο το χρόνο και η Stonewall κάνει εξαιρετική δουλειά σε αυτό», πρόσθεσε.

Training done for the morning 😮‍💨 pic.twitter.com/q0nMwqvpyL — Jam (@jahmalhm) October 31, 2022

«Να είστε υπομονετικοί»

Ο Howlett-Mundle κάλεσε όσους διανύουν το δικό τους ταξίδι να «πάρουν το χρόνο τους για να καταλάβουν τι σημαίνει για να είσαι ο αυθεντικός εαυτός σου».

«Διαπίστωσα ότι το να μιλάω ανοιχτά με κοντινούς μου ανθρώπους, μου έδωσε την ελευθερία να ξεδιπλωθώ και να γίνω πιο εκφραστικός σε άλλους τομείς της ζωής μου, αλλά η αυτοπεποίθησή μου δεν τονώθηκε από τη μια μέρα στην άλλη, οπότε κάντε υπομονή».

Ο ίδιος δέχτηκε ομοφοβική κακοποίηση από έναν παίκτη της Tower Hamlets λίγο αφότου αποκάλυψε ότι είναι bisexual. Στον παίκτη επιβλήθηκε αργότερα πρόστιμο και διατάχθηκε να εκτελέσει απλήρωτη κοινωνική εργασία.

Real shame that a @TowerHamletsFC player was narrow minded enough to call me a “gay p*ssy” during the game. Comments such as those will not get under my skin or throw me off my game, and I do understand that unfortunately it will happen again. — Jam (@jahmalhm) August 7, 2021

Στο παρελθόν έχει μιλήσει ανοιχτά για τον αντίκτυπο που είχε το coming out του σε άλλους και μιλώντας στο The Athletic, είπε ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν «συγκλονιστική», αν και σε διαφορετική συνέντευξη είχε πει ότι υπάρχει ένα «είδος στίγματος» στο ποδόσφαιρο γύρω από το coming out.

Με πληροφορίες από Pink News