Αντώνης Τσαπατάκης: Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης

Ο Αντώνης Τσαπατάκης κατέκτησε την 3η θέση στα 100μ. πρόσθιο SB4 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025, που διεξάγεται αυτές τις μέρες στη Σιγκαπούρη, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με εξαιρετικό χρόνο 1:39.73.

Με αυτήν την επιτυχία, ο σπουδαίος πρωταθλητής από τα Χανιά χαρίζει στην Ελλάδα το πρώτο μετάλλιο της διοργάνωσης.

Ο Αντώνης Τσαπατάκης είχε εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό των 100μ. πρόσθιο SB4, σημειώνοντας τη 2η καλύτερη επίδοση.

«Η επιτυχία μου είναι ένα καθημερινό διακύβευμα»

Ο Αντώνης Τσαπατάκης λίγο μετά τη βράβευσή του, ανήρτησε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γιατί όπως λέει «δεν υπήρχε κανένα μέσο ενημέρωσης από την Ελλάδα για να καλύψει τη διάκρισή του».

«Δεν το κάνω για εμένα, αλλά περισσότερο για τους μικρότερους αθλητές, των οποίων οι διακρίσεις, όποιες και αν είναι αυτές, πρέπει να ακούγονται για να φέρνουν περισσότερο κόσμο, κοντά στον αθλητισμό... η επιτυχία μου είναι ένα καθημερινό διακύβευμα και είναι αποτέλεσμα τριών δυνάμεων που συναιρούνται... κάθε επιτυχία είναι συλλογική, ποτέ προσωπική. Η οικογένειά μου, οι φίλοι μου και οι χορηγοί μου που με στηρίζουν...», αναφέρει στο βίντεο ο Αντώνης Τσαπατάκης.

Το βίντεο που ανήρτησε ο Αντώνης Τσαπατάκης: