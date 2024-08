Adele: Σταμάτησε την συναυλία της στο Μόναχο για να δει τον τελικό των 100μ. γυναικών

Η Adele διέκοψε τη συναυλία της στο Μόναχο για να παρακολουθήσει, μαζί με τις δεκάδες χιλιάδες θεατές που είχαν γεμίσει την αρένα της γερμανικής πόλης, την κούρσα των 100μ γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο τελικός των 100 μέτρων, σε άνδρες και γυναίκες, αποτελεί διαχρονικά ένα από τα δημοφιλέστερα γεγονότα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Φέτος, στο Παρίσι, η κούρσα των γυναικών έμελλε να είναι ξεχωριστή, με την Τζουλιέν Άλφρεντ να χαρίζει στην Αγία Λουκία το πρώτο, και μάλιστα χρυσό, μετάλλιο της ιστορίας της.

Εντυπωσιακό ήταν αυτό που συνέβη σε συναυλία της Adele στο Μόναχο, όπου το σόου διακόπηκε και ο συγκεκριμένος τελικός προβλήθηκε στις 80.000 κόσμου που βρίσκονταν στην αρένα.

