42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Με τη Μαρία Φαραντούρη η τελετή αφής

Ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (8/11), παρά τη βροχόπτωση, η λαμπαδηδρομία που γίνεται στο πλαίσιο της τελετής αφής της φλόγας για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας.

Η Μαρία Φαραντούρη και η Νατάσσα Μποφίλιου ερμήνευσαν πριν και κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης της εκδήλωσης, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας, και παραδοσιακά λαμβάνει χώρα στην περιοχή του Μαραθώνα.

Κάθε χρόνο, τις ημέρες της διοργάνωσης του Αυθεντικού Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας, ανάβει το δικό του σύμβολο, η Φλόγα του Μαραθωνίου. Η Φλόγα του Μαραθωνίου στοχεύει να γίνει το σύμβολο της ανθρώπινης θέλησης και της παγκόσμιας ειρήνης, να διαδώσει τα ιδεώδη του αγωνίσματος του Μαραθωνίου Δρόμου σε όλον τον κόσμο, να προβάλλει τις αρχές του αθλητισμού και να προωθήσει το τρέξιμο και την συμμετοχή στους αγώνες μεγάλων αποστάσεων ως τρόπο ζωής.

Τελετή αφής της φλόγας για τον Μαραθώνιο της Αθήνας / Eurokinissi

Τελετή αφής της φλόγας για τον Μαραθώνιο της Αθήνας / Eurokinissi

Η Νατάσσα Μποφίλιου ερμηνεύει στην τελετή έναρξης του Μαραθωνίου / Eurokinissi

Υπενθυμίζεται πως αύριο στις 09:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η εκκίνηση από τον Μαραθώνα, ενώ αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 24.000 δρομείς.

Σήμερα, μάλιστα, άρχισαν οι αθλητικές εκδηλώσεις στο περιθώριο του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, με τους αγώνες των 5 χιλιομέτρων, όπου έδωσαν το «παρών» εκατοντάδες αθλητές και αθλήτριες.

Τελετή αφής της φλόγας για τον Μαραθώνιο της Αθήνας / Eurokinissi

Τελετή αφής της φλόγας για τον Μαραθώνιο της Αθήνας / Eurokinissi

Τελετή αφής της φλόγας για τον Μαραθώνιο της Αθήνας / Eurokinissi

