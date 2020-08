H Nike, η επίσημη παρασκευάστρια εταιρεία των εμφανίσεων που φορούν οι αθλητές των NBA και WNBA ανέφερε ότι υποστηρίζει το μποϊκοτάζ των αθλητών.

Oι αθλητές του πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης των ΗΠΑ όρθωσαν το ανάστημά τους απέναντι στον ρατσισμό και την αστυνομική βία, προχωρώντας σε ένα πρωτοφανές μποϊκοτάζ στην ιστορία του αθλήματος. H Nike δήλωσε την Πέμπτη πως υποστηρίζει το μποϊκοτάζ, από το οποίο αναβλήθηκε σημαντικός αριθμός αγώνων.

«Η Nike υποστηρίζει τους παίκτες των NBA και του WNBA και όλους τους αθλητές που απάντησαν στον άδικο πυροβολισμό κατά του Τζέικομπ Μπλέικ. Παραμένουμε δεσμευμένοι στην αντιμετώπιση του συστημικού ρατσισμού που αντιμετωπίζει η μαύρη κοινότητα», ανέφερε η εταιρεία. Ο Τζέικομπ Μπλέικ πυροβολήθηκε από αστυνομικό στην πλάτη, πολλές φορές, την ώρα που έμπαινε σε αυτοκίνητο, σε πόλη του Ουισκόνσιν. Το περιστατικό προκάλεσε κύμα διαμαρτυρίας στις ΗΠΑ.

Η Nike ήταν μια από τις πολλές εταιρείες που εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις στο κίνημα Black Lives Matter νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι. Σε εκστρατεία της, άλλαξε το πασίγνωστο σλόγκαν της "Just Do It" («Απλά κάν'το»), στο αντίθετό του "Don't Do It" («Μην το κάνεις»).

«Για μια φορά, μην το κάνεις. Μην υποκριθείς ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην Αμερική. Μην γυρίσεις την πλάτη σου στον ρατσισμό. Μην αποδεχθείς να χάνονται ζωές αθώων. Μην δώσεις άλλες δικαιολογίες. Μην σκεφτείς ότι αυτό δεν σε επηρεάζει. Μην μείνεις σιωπηλώς στα μετόπισθεν. Μην σκεφτείς ότι δεν μπορείς να είσαι μέρος της αλλαγής. Γίνε κομμάτι της αλλαγής. Ας γίνουμε όλοι κομμάτι της αλλαγής», ανέφερε η εταιρεία στο μήνυμά της.

Με πληροφορίες από CNN