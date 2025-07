Ντιόγκο Ζότα: Βίντεο από το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος

Ο Πορτογάλος διεθνής επιθετικός της Λίβερπουλ, Ντιόγκο Ζότα, και ο αδελφός του, Αντρέ, έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Πέμπτης σε τροχαίο δυστύχημα στη βορειοδυτική Ισπανία.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 00:40 τοπική ώρα (01:40 ώρα Ελλάδας), καθώς τα δύο αδέλφια ταξίδευαν προς την Μπεναβέντε. Σύμφωνα με την εφημερίδα El Mundo, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να επιβεβαιώνουν τους θανάτους επί τόπου.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η “Diario de Castilla y Leon”, φαίνεται το σημείο του δυστυχήματος:

Μόλις δύο εβδομάδες πριν, ο Ντιόγκο Ζότα, σε ηλικία 28 ετών, είχε παντρευτεί τη σύντροφό του, Ρούτε Καρντόσο, με την οποία είχε σχέση από το 2012 και τρία παιδιά. Σε ανάρτηση του γάμου του τον Ιούνιο, ο επιθετικός της Λίβερπουλ είχε γράψει: «22 Ιουνίου 2025. Ναι για πάντα».

Ο Ζότα, γεννημένος στην Πορτογαλία, ξεκίνησε την καριέρα του στην πατρίδα του και αγωνίστηκε στην Ατλέτικο Μαδρίτης στην Ισπανία, πριν μετακομίσει στην Αγγλία. Το 2020 εντάχθηκε στη Λίβερπουλ από την Γουλβς. Κατά τη διάρκεια των πέντε ετών του στους «Κόκκινους», διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, σημειώνοντας μεταξύ άλλων έξι γκολ στην πρόσφατη σεζόν που οδήγησε τη Λίβερπουλ στην κατάκτηση της Premier League.

Εκτός γηπέδου, ο Ζότα ήταν επίσης λάτρης των βιντεοπαιχνιδιών, ιδιοκτήτης ομάδας eSports και συχνά έκανε streaming στο Twitch.

Ο αδελφός του Ζότα, Αντρέ Σίλβα, 26 ετών, ήταν επίσης επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και σκοτώθηκε μαζί του στο μοιραίο τροχαίο.

