Η εταιρεία αθλητικών ειδών Nike έστειλε το δικό της μήνυμα κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ, μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ κάτω από το γόνατο του αστυνομικού Ντέρεκ Τσάβιν που συνελήφθη και διώκεται για ανθρωποκτονία.

Αλλάζοντας το πασίγνωστο motto της "Just Do It" («Απλά κάν'το»), το δημιουργικό τμήμα της εταιρείας έστειλε για πρώτη φορά το αντίθετο μήνυμα: Don't Do It - Μην το κάνεις.

«Για μια φορά, μην το κάνεις. Μην υποκριθείς ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην Αμερική. Μην γυρίσεις την πλάτη σου στον ρατσισμό. Μην αποδεχθείς να χάνονται ζωές αθώων. Μην δώσεις άλλες δικαιολογίες. Μην σκεφτείς ότι αυτό δεν σε επηρεάζει. Μην μείνεις σιωπηλώς στα μετόπισθεν. Μην σκεφτείς ότι δεν μπορείς να είσαι μέρος της αλλαγής. Γίνε κομμάτι της αλλαγής. Ας γίνουμε όλοι κομμάτι της αλλαγής».

Δείτε το σποτ:

Ο αποπεμφθείς αστυνομικός Ντέρεκ Τσάβιν, συνελήφθη χθες από επιθεωρητές στην Μινεάπολη. Ο Φλόιντ δολοφονήθηκε την Δευτέρα κατά τη διάρκεια της σύλληψής του και σε βίντεο που προκάλεσε οργή παγκοσμίως ο αξιωματικός φαίνεται να πατά στον λαιμό τον Φλόιντ, με το γόνατό του, ενώ 46χρονος βρίσκεται στο έδαφος και εκλιπαρεί να μην τον πιέζουν καθώς δεν μπορεί να αναπνεύσει.

Στο βίντεο που ακολουθεί, ακούγονται περαστικοί να ζητούν από τον αστυνομικό να αφήσει τον Φλόιντ να αναπνεύσει. Όταν χάνει τις αισθήσεις του, κάποιοι φωνάζουν στους αστυνομικούς να ελέγξουν τον σφυγμό του.

Ο Τσάβιν έχει ιστορικό βίας και σε βάρος του είχαν γίνει τουλάχιστον 17 καταγγελίες στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων.

Μερικά από τα τελευταία λόγια του Φλόιντ, «δεν μπορώ να αναπνεύσω», έχουν γίνει σύνθημα από απλούς πολίτες και διάσημους που εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους για την δολοφονία. Το βίντεο με τη ρατσιστική μεταχείριση που οδήγησε στον θάνατο ξεκίνησε από μία αναφορά, σύμφωνα με την οποία πελάτης καταστήματος προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων.

Σε ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ύποπτο στο αυτοκίνητό του. Όπως ισχυρίστηκαν, τους είχαν πει ότι ο άνδρας «καθόταν πάνω στο μπλε αυτοκίνητό του και φαινόταν να είναι υπό την επήρεια ουσιών».

Αφού του έδωσαν εντολή να απομακρυνθεί από το όχημα, σύμφωνα με την εκδοχή της αστυνομίας ο Φλόιντ αντιστάθηκε. Αυτόπτης μάρτυρας τράβηξε το σοκαριστικό βίντεο διάρκειας 10 λεπτών, όπου ο Φλόιντ, ακινητοποιημένος στο έδαφος, εκλιπαρεί σε κάποιο σημείο: «Μην με σκοτώσετε».

"I CAN'T BREATHE": Video shows George Floyd, a black man that police say was a possible "forgery" suspect, pleading with Minneapolis cops for air as they press a knee into his neck. Floyd loses consciousness and later dies.



Click here for the full video: https://t.co/gD3hBFhbgL pic.twitter.com/h5SabBHR7M