Αθλητές του ΝΒΑ, του μπέιζμπολ και του ποδοσφαίρου, όρθωσαν ανάστημα απέναντι στον συστημικό ρατσισμό και την αστυνομική βία, προχωρώντας σε πρωτοφανές μποϊκοτάζ, μετά την ιστορική κίνηση των Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν την αρχή, ανακοινώνοντας ότι δεν θα «κατέβουν» στον αγώνα κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ για τα πλέι οφ του ΝΒΑ. Αυτή η κίνηση, που δεν έχει προηγούμενο στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ, αποτελεί διαμαρτυρία για ένα ακόμη περιστατικό αστυνομικής βίας: τον σοβαρό τραυματισμό του 29χρονου Τζέικομπ Μπλέικ, από αστυνομικά πυρά, ενώ επιχειρούσε να μπει στο αυτοκίνητό του, στην πόλη Κενόσα του Ουισκόνσιν.

Έπειτα από την κίνηση των Μπακς, αποφασίστηκε η αναβολή και των άλλων δύο αγώνων που ήταν προγραμματισμένοι την Τετάρτη για τα πλέι οφ του ΝΒΑ. Πρόκειται για τις αναμετρήσεις Χιούστον Ρόκετς- Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Λέικερς- Πόρτλαντ.

Μάλιστα, σε έκτακτη συνάντηση μεταξύ των ομάδων, τόσο οι Λέικερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς, όσο και οι Λος Άντζελες Κλίπερς τάχθηκαν υπέρ του τερματισμού του πρωταθλήματος. Οι υπόλοιπες ομάδες ψήφισαν να προχωρήσει το πρωτάθλημα. Υπενθυμίζεται ότι τους τελευταίους μήνες, αθλητές του ΝΒΑ ήταν στην «πρώτη γραμμή» των διαμαρτυριών κατά της αστυνομικής βίας, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Επίσης, όταν άρχισε ξανά η αγωνιστική δράση, γονάτιζαν στον εθνικό ύμνο και φορούσαν μπλούζες με μηνύματα υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης. Όμως, μετά το νέο περιστατικό στο Ουισκόνσιν, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε πιο δραστικές αντιδράσεις.

Μποϊκοτάζ σε μπέιζμπολ, ποδόσφαιρο, WNBA

Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στο ΝΒΑ, το «κύμα» του μποϊκοτάζ απλώθηκε και σε άλλα επαγγελματικά πρωταθλήματα των ΗΠΑ.

Η Ελίζαμπεθ Γουίλιαμς, των Ατλάντα Ντριμ, εκπροσωπώντας τις 6 ομάδες του WNBA που επρόκειτο να αγωνιστούν την Τετάρτη, ανακοίνωσε ότι οι παίκτριες είναι «αλληλέγγυες με τους αδελφούς μας στο ΝΒΑ» και ανακοίνωσε ότι δεν θα παίξουν, με συνέπεια να αναβληθούν και οι τρεις αναμετρήσεις.

Στο MLB, το πρωτάθλημα του μπέιζμπολ, αναβλήθηκαν τρεις αγώνες και στο MLS (το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου) αναβλήθηκαν πέντε αναμετρήσεις.

«Με δεδομένο τον πόνο στις κοινότητες του Ουισκόνσιν, αλλά και πέρα από αυτό, μετά τον πυροβολισμό του Τζέικομπ Μπλέικ, σεβόμαστε τις αποφάσεις πολλών παικτών να μην παίξουν απόψε», ανέφερε σε ανακοίνωση η MLB, τονίζοντας ότι η λίγκα παραμένει ενωμένη «για αλλαγή στην κοινωνία μας. Θα είμαστε σύμμαχοι στη μάχη για τον τερματισμό του ρατσισμού και της αδικίας».

Τα συγχαρητήρια του Ομπάμα

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Μπαράκ Ομπάμα συνεχάρη τους Μπακς για την πρωτοβουλία που πήραν.

«Συγχαίρω τους παίκτες των Μπακς γιατί υπερασπίζονται αυτά που πιστεύουν, τους προπονητές όπως τον Ντοκ Ρίβερς και το ΝΒΑ και το WNBA γιατί έδωσαν ένα παράδειγμα. Θα χρειαστεί όλοι οι θεσμοί μας να υπερασπιστούν τις αξίες μας», έγραψε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ στον λογαριασμό του.

I commend the players on the @Bucks for standing up for what they believe in, coaches like @DocRivers, and the @NBA and @WNBA for setting an example. It’s going to take all our institutions to stand up for our values. pic.twitter.com/rUGETgAt7P