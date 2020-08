Μία από τις σπουδαιότερες νίκες της καριέρας της πέτυχε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις, Μαρία Σάκκαρη, νικώντας με ανατροπή την κορυφαία Αμερικανίδα τενίστρια, Σερένα Γουίλιαμς.

Οι δύο αθλήτριες αναμετρήθηκαν στον τρίτο γύρο του όπεν Cincinnati Masters, στη Νέα Υόρκη και η Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε να χάνει πολύ γρήγορα με 5-2 και η Γουίλιαμς πήρε τελικά το πρώτο σετ με 7-5.

Στο δεύτερο σετ, το Νο21 της παγκόσμιας κατάταξης βρήκε το σθένος και απάντησε στην κάτοχο 23 τίτλων Grand Slam. Πήρε γρήγορα το προβάδισμα με 3-1 αλλά η 38χρονη Γουίλιαμς πέρασε μπροστά 3-5 με τέσσερα σερί games. Όμως η Σάκκαρη δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα και ισοφαρίζοντας πήρε το σετ στο τάι μπρέικ με 7-6.

Back to back @CincyTennis quarterfinal appearances! 🤩 @mariasakkari defeats Williams, 5-7, 7-6(5), 6-1. #CInCyTENNIS pic.twitter.com/MS4ckFnACD

Right in the corner 🎯@mariasakkari | #CInCyTENNIS pic.twitter.com/r72AzMLSB5