Την μεγάλη κλάση του στο τένις απέδειξε για ακόμα μία φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς που απόψε νίκησε τον Ρότζερ Φέντερερ στους ATP Finals στο Λονδίνο και έγινε ο πρώτος Έλληνας που προκρίνεται στον «τελικό των τελικών».

Ο Τσιτσιπάς νίκησε με 2-0 σετ τον Ελβετό, μετά από ένα επεισοδιακό ματς, όπου έδειξε αποφασισμένος για τη νίκη. Το πρώτο σετ κερδήθηκε χάρη στο γρήγορο μπρέικ του 21χρονου Έλληνα που κράτησε το σερβίς του και έκανε το 6-3. Στο δεύτερο σετ, ο Ελβετός απείλησε λίγο πριν το τέλος αλλά ο Τσιτσιπάς επανήλθε στο κρίσιμο γκέιμ και έβαλε τον καθοριστικό πόντο που τον έστειλε στον αυριανό τελικό.

The moment @StefTsitsipas downed Federer to reach the final at the #NittoATPFinals for the first time! pic.twitter.com/0EaSvxhz5C — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2019

«Το να παίζω μαζί του είναι ύψιστη τιμή για μένα», δήλωσε αμέσως μετά τη νίκη του ο Τσιτσιπάς, με τους θεατές να ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Η σημερινή νίκη είναι πιθανότατα ένα από τα καλύτερα ματς της φετινής σεζόν για μένα», συνέχισε χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του για την τεράστια επιτυχία. Αμέσως μετά το παιχνίδι ο Έλληνας τενίστας έσπευσε να αγκαλιάσει το ίνδαλμά του.

Federer in London @StefTsitsipas loves the big stage 🙌 pic.twitter.com/JvvKoyHomQ — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2019

Playing Federer on one of the sport's biggest stages?



Stef takes nothing for granted 🙏@StefTsitsipas #NittoATPFinals pic.twitter.com/MUydG0VbdZ — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2019

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο γήπεδο βρέθηκε και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης που είχε παρακολουθήσει από κοντά τον Τσιτσιπά και στο Davis Cup, που είχε διοργανωθεί στο Τατόι. Αντίπαλός του Τσιτσιπά αύριο θα είναι είτε ο Αυστριακός Ντομινίκ Τιμ είτε ο Γερμανός Αλεξάντερ Ζβέρεφ (που πήρε και τον τίτλο το 2018), οι οποίοι θα αναμετρηθούν για το δεύτερο «εισιτήριο».

Μέσα στα τρία μόλις χρόνια που ασχολείται επαγγελματικά με το τένις, ο Τσιτσιπάς έχει ανέβει με αστραπιαίο ρυθμό στην ελίτ του παγκόσμιου τένις, κερδίζοντας τρεις μεγάλους τίτλους, με εκατό νίκες έναντι 61 ηττών στο ενεργητικό του. Μόνο από τη συμμετοχή του στις διοργανώσεις, έχει ήδη κερδίσει πάνω από 7 εκατομμύρια δολάρια.