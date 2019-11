Μία από τις σπουδαιότερες νίκες της καριέρας του πέτυχε απόψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που νίκησε τον Ρότζερ Φέντερερ στο Λονδίνο και πέρασε στον «τελικό των τελικών».

Ο 21χρονος Έλληνας πρωταθλητής αντιμετώπισε τον Ελβετό στον πρώτο ημιτελικό για τα ATP Finals του Λονδίνου παίρνοντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Οι δύο αθλητές «διασταύρωσαν» τις ρακέτες τους για τέταρτη φορά με τον Τσιτσιπά να κάνει το 2-2 στις νίκες και να γίνεται ο πρώτος Έλληνας που θα αγωνιστεί στον κορυφαίο τελικό του παγκοσμίου επαγγελματικού τένις.

Στο ATP Finals στο Λονδίνο αγωνίζονται κάθε χρόνο οι οκτώ πρώτοι τενίστες της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Στεφανος κατάφερε να νικήσει ξανά ένα από τα ινδάλματά του, τον Ρότζερ Φέντερερ που έχει στην κατοχή του έξι τίτλους της κορυφαίας διοργάνωσης. Το Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης νίκησε το Νο3, με 2-0 σετ (6-3,6-4) και ο Τσιτσιπάς περιμένει πλέον να μάθει τον αντίπαλό του στον τελικό της Κυριακής.

«Το να παίζω μαζί του είναι ύψιστη τιμή για μένα», δήλωσε αμέσως μετά τη νίκη του ο Τσιτσιπάς, με τους θεατές να ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Η σημερινή νίκη είναι πιθανότατα ένα από τα καλύτερα ματς της φετινής σεζόν για μένα», συνέχισε χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του για την τεράστια επιτυχία.

Αντίπαλός του θα είναι είτε ο Αυστριακός Ντομινίκ Τιμ είτε ο Γερμανός Αλεξάντερ Ζβέρεφ (που πήρε και τον τίτλο το 2018), οι οποίοι θα αναμετρηθούν για το δεύτερο «εισιτήριο». Ο Έλληνας τενίστας μπήκε αποφασισμένος στο τερέν και έκανε μπρέικ μόλις στο 2ο γκέιμ του 1ου σετ, παίρνοντας προβάδισμα με 2-0 στα γκέιμ. Στη συνέχεια «κράτησε» το σερβίς και έκανε το 1-0 στα σετ με 6-3.

Εξίσου δυναμικό ήταν και το 2ο σετ του ημιτελικού που παρά τις προσπάθειες του Ελβετού, ο Τσιτσιπάς απέδειξε για άλλη μια φορά τη μεγάλη του κλάση, κερδίζοντας με 6-4.