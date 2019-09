Άτυχη στάθηκε η Μαρία Σάκκαρη εν΄ όψει της συμμετοχής της στο διεθνές τουρνουά Korea Open, που διεξάγεται στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, Σεούλ.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που βρίσκεται στο Νο 27 της παγκόσμιας κατάταξης και ήταν Νο1 στο συγκεκριμένο τουρνουά, αναγκάσθηκε ν΄ αποχωρήσει, λόγω τραυματισμού στον καρπό.

Maria Sakkari has been forced to withdraw from Seoul due to a right wrist injury. Lucky loser Danka Kovinic will take her place in the draw.