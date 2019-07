O Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο MVP του φετινού NBA και οι Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζονται απόψε να το γιορτάσουν στην πόλη τους με μία επίσημη τελετή και ένα μεγάλο πάρτι.

Μάλιστα ο επικεφαλής αξιωματούχος της Κομητείας μέσω επίσημης προκήρυξης, τη 14η Ιουλίου ως «Giannis Antetokounmpo day (σ.σ. ημέρα Γιάννη Αντετοκούνμπο).

Η σημερινή ημέρα θα είναι εφεξής αφιερωμένη στον Έλληνα αστέρα και ηγέτη των Μπακς, για το πάθος που επανέφερε στο Μιλγουόκι, μετά τις εξωπραγματικές εμφανίσεις του τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, οι οποίες αναγνωρίστηκαν με την ανάδειξη του Giannis σε MVP!

It’s official. Today is @Giannis_An34 Day throughout Milwaukee County @Bucks. pic.twitter.com/ygnjBFR1az