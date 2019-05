View this post on Instagram

La Navidad va de eso, de volver a la que un día fue tu casa. Ayer pasamos un rato muy bueno celebrando el 80 aniversario, que se dice pronto, del diario @marca. Me encantó volver a ver a un montón de compañeros y recordar anécdotas y batallitas. Uno de ellos me contaba que había dejado la radio ,que ahora estaba de director en el departamento de comunicación de un gran pabellón de espectáculos musicales. –Y ¿no echas de menos el periodismo deportivo? –le pregunté . –Todos los días de mi vida –me dijo . Es lo que tiene esta profesión. Por cierto, muy merecidos todos los premios de nuestros deportistas, ejemplo de constancia, esfuerzo y superación. Felicidades @marca y a por otros 80 más. #vivaeldeporteespañol #sumandorecuerdos #Madrid