Αυτοκτόνησε σε ηλικία 23 ετών η Κέλι Κάτλιν, τρεις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκης στην ποδηλασία.

Συμμετέχοντας στην Αμερικανική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, είχε κερδίσει τρεις φορές συνεχόμενα παγκόσμιους τίτλους από το 2016 ως το 2018, χρονιά στην οποία κατέκτησε και το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.

